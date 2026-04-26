Potrivit ProBrăila, polițiștii au fost alertați cu privire la prezența unui bărbat inconștient, cu capul sprijinit de volan, într-un autoturism parcat în fața supermarketului.

Echipajele de poliție și două ambulanțe SAJ Brăila s-au deplasat imediat la fața locului.

„Era cu capul pe volan. Nu mișca”, a spus unul dintre trecătorii care au observat mașina, potrivit Jurnal de Brăila.

Bărbatul a fost găsit în stare de inconștiență. S-au efectuat manevre de resuscitare, însă acestea au fost fără succes.

Victima, care suferea de afecțiuni medicale cunoscute, nu prezenta urme de violență.

Cadavrul bărbatului a fost transportat la Medicina Legală pentru efectuarea necropsiei, care va stabili cu exactitate cauza decesului.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE