Scandalul a izbucnit în timpul unei discuții despre separarea legală. Femeia, în vârstă de 40 de ani, plecase din căminul conjugal în urmă cu câteva luni, stabilindu-se în Tulcea, însă s-a întors la domiciliul din Brăila pentru a discuta cu soțul ei, de 56 de ani, despre o despărțire pe cale amiabilă.

O discuție despre divorț s-a încheiat cu o tentativă de omor, sub ochii îngroziți ai copiilor. În zori, bărbatul și-a atacat soția, apoi a încercat să se omoare în curte. Unul dintre cei trei copii a fost cel care și-a găsit părinții înjunghiați și a cerut ajutor.

Acesta a sunat imediat la 112, declanșând o mobilizare masivă de forțe. Mai multe ambulanțe și echipaje de poliție, alături de un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, au ajuns la fața locului. În timp ce soții erau transportați de urgență la spital, anchetatorii au început cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs tragedia.

Ambii soți rămân sub supraveghere medicală la Brăila, starea femeii fiind mult mai gravă decât a soțului său, care este stabil. Procurorii sunt pregătiți să schimbe încadrarea faptei în omor calificat dacă victima nu va supraviețui. După recuperare, agresorul va fi transferat direct din salonul de spital în arest.

