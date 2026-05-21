Cine a fost Ilie Birt, eroul din Șcheii Brașovului

Născut în 1698, într-o familie de negustori din Șcheii Brașovului, Ilie Birt a devenit una dintre cele mai influente figuri ale comunității românești din acea vreme.

Poliglot desăvârșit, frecventa orașe precum Viena, Buda sau Sibiu, reprezentând interesele românilor din Brașov.

El a obținut titlul de „căpitan” ca ofițer în armata husarilor, iar în 1737 a condus o companie formată din juni șcheieni în timpul războiului austro-turc, potrivit portalului de știri locale citat anterior.

„Ilie Birt nu este doar un personaj istoric local, ci un simbol al demnității și al rezistenței românești din Șchei. El reprezintă tipul de lider care și-a folosit poziția socială, averea și influența pentru a apăra identitatea comunității românești într-o perioadă dificilă”, a declarat Adrian Rusu.

Ilie Birt a apărat frecvent drepturile românilor din Șchei

Bătăliile lui Ilie Birt nu s-au limitat la câmpul de luptă sau la activitatea comercială. El a fost un apărător fervent al drepturilor românilor din Șchei, contestând restricțiile impuse de Magistratul săsesc și autoritățile imperiale.

A redactat memorii și petiții prin care a cerut drepturi comerciale și eliminarea discriminărilor împotriva românilor brașoveni. Istoricii menționează că Ilie Birt a susținut inclusiv ideea unei „Republici a Șcheiului”, un concept ce simboliza dorința de autonomie administrativă și religioasă a românilor dintr-un oraș dominat politic și economic de sași.

Troițele ridicate în Șcheii Brașovului au rămas moștenire pentru restul generațiilor

Un alt aspect important al moștenirii lui Ilie Birt îl reprezintă troițele ridicate de el în Șcheii Brașovului. Dintre acestea, două s-au păstrat până astăzi: troița din Piața Unirii și cea de pe strada Tocile, aproape de casa sa.

Ambele au devenit simboluri ale identității și credinței românești.

„Troițele lui Ilie Birt nu sunt doar monumente religioase, ci adevărate declarații de identitate românească într-o perioadă în care românii aveau puține drepturi în cetate. Ele fac parte din memoria vie a Șcheilor și a Junilor Brașovului”, explică Adrian Rusu.

Ridicarea uneia dintre aceste troițe, cea de pe strada Tocile, a generat un conflict îndelungat cu autoritățile brașovene, care au încercat în mod repetat să o demoleze. Astăzi, ambele troițe sunt clasate ca monumente istorice, fiind martore tăcute ale luptei pentru drepturi ale românilor din Brașov.

La aproape 300 de ani de la epoca sa, Ilie Birt continuă să inspire prin exemplul său de curaj și devotament față de comunitatea românească. Numele său dăinuie prin strada care îl onorează, troițele ridicate de el și amintirile păstrate în Șcheii Brașovului.