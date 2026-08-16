Noua bază Wizz Air de la Brașov va fi funcțională înainte de sărbătorile de iarnă, în luna decembrie 2026.

Mișcarea aduce o creștere substanțială a conectivității aeriene pentru regiunea Transilvaniei. Odată cu alocarea unei noi aeronave pe aeroportul din Ghimbav, operatorul va ajunge la o rețea de 15 destinații operate direct de la Brașov.

Printre primele orașe mari confirmate pe lista zborurilor se numără Barcelona, Madrid, Chișinău și Karlsruhe.

Planurile de extindere ale Wizz Air în România

Decizia de a investi la Brașov reconfirmă poziția strategică pe care România o ocupă în rețeaua internațională a transportatorului.

Reprezentanții companiei subliniază că piața locală oferă un potențial ridicat de dezvoltare pe termen lung, susținut de o cerere constantă din partea pasagerilor, fie că vorbim despre călătorii de business, fie de turism.

Evoluția pozitivă este susținută de indicatorii operaționali. Mauro Peneda, Managing Director în cadrul Wizz Air Malta, a evidențiat că România rămâne cea mai mare piață de creștere pentru companie, deținând în prezent o cotă de piață de 50%.

În primele șapte luni ale acestui an, operatorul a înregistrat o creștere de 19% a numărului de pasageri transportați din și spre România comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, atingând un volum de 8 milioane de călători pe aproximativ 43.000 de zboruri efectuate.

De la începutul anului și până în prezent, rețeaua din țara noastră s-a îmbogățit cu 71 de rute noi, fiind marcată totodată și de redeschiderea bazei operaționale din Târgu Mureș. În total, rețeaua locală numără peste 235 de rute ce leagă 14 aeroporturi românești de 83 de destinații externe din 26 de țări.

Avantajele pietei locale și condițiile pentru investiții viitoare

Reprezentanții operatorului aerian consideră că România beneficiază de factori structurali solizi care vor continua să impulsioneze domeniul aviației civile.

Printre aceștia se numără o diasporă numeroasă distribuită în principalele capitale europene, dorința tot mai mare de mobilitate a populației și un grad de penetrare a transportului aerian care încă oferă spațiu de extindere față de media din Europa de Vest.

Continuarea investițiilor și adăugarea de noi rute depind însă direct de eficiența și modernizarea infrastructurii de pe aeroporturile din țară.

Conducerea Wizz Air punctează că deciziile privind alocarea unor noi aeronave sau deschiderea de noi puncte de lucru sunt condiționate de capacitatea aeroportuară, taxele practicate și sustenabilitatea economică a fiecărei rute în parte.

Noua bază de la Brașov vine să întregească o rețea extinsă de centre operaționale din care mai fac parte nodurile aeriene de la București Otopeni, București Băneasa, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Craiova, Sibiu, Suceava și Târgu Mureș.

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