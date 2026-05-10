TIR plin cu lemn, oprit pe DN1-E60, în comuna Poieni

Controlul a avut loc pe 8 mai, în jurul orei 10.50. Polițiștii de la Secția 8 Poliție Rurală Huedin au oprit în trafic, pe DN1-E60, în comuna Poieni, un ansamblu de vehicule format din cap tractor și semiremorcă. Transportul aparținea unei societăți comerciale din județul Bistrița-Năsăud și era condus de un bărbat de 36 de ani. În vehicul se afla material lemnos.

Polițiștii au verificat documentele de însoțire a transportului și au comparat informațiile cu datele din aplicația SUMAL, sistemul folosit pentru urmărirea trasabilității lemnului. La fața locului au fost chemați și specialiști ai Gărzii Forestiere Cluj, care au făcut măsurători pentru stabilirea volumului real de material lemnos transportat.

În urma verificărilor, autoritățile au constatat o diferență de 5,648 de metri cubi între stocul scriptic, adică cel trecut în acte, și stocul faptic, adică cel găsit efectiv în camion. Potrivit polițiștilor, ansamblul de vehicule era încărcat cu material lemnos amestecat cu deșeuri rezultate din prelucrarea lemnului.

Polițiștii au deschis dosar penal

După control, polițiștii s-au sesizat din oficiu pentru mai multe fapte prevăzute de Codul silvic. Una dintre suspiciuni vizează transportul de materiale lemnoase cu aviz de însoțire emis legal, dar în cazul căruia diferența dintre volumul trecut în acte și volumul constatat la control depășește 20%, fără să fie mai mică de 5,01 metri cubi.

Anchetatorii verifică și posibila introducere, modificare sau ștergere de date informatice în sistemul informațional integrat pentru păduri, în scopul producerii de consecințe juridice.

În urma verificărilor, polițiștii au dispus ridicarea în vederea confiscării a întregului ansamblu de vehicule. TIR-ul a fost evaluat la aproximativ 190.000 de euro. Cercetările continuă pentru a se stabili exact cum a apărut diferența dintre cantitatea de lemn trecută în documente și cea constatată la control.

