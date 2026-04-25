Un pod vechi de aproape 90 de ani a cedat

Potrivit informațiilor publicate de presa locală, carosabilul s-a surpat pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, chiar pe bulevardul principal din oraș, drumul care face legătura către mănăstire și sanatoriu. Incidentul s-a produs la scurt timp după ce o mașină a trecut prin zonă, iar groapa formată ar fi putut înghiți cu ușurință chiar și două autoturisme.

Primarul din Techirghiol, Iulian Constantin Soceanu, a confirmat că situația este reală și că autoritățile monitorizează zona. Potrivit edilului, cauza principală a surpării este vechimea extremă a structurii.

Este vorba despre un pod construit în urmă cu aproximativ 70-90 de ani, proiectat inițial pentru o durată de viață de circa 50 de ani, care între timp a fost depășită cu mult.

„Cunoaștem problema și am demarat deja procedurile necesare. Suntem în faza de elaborare a documentelor tehnice pentru reabilitare. Structura pur și simplu și-a depășit cu mult durata de exploatare pentru care a fost concepută”, a declarat primarul pentru Ziua de Constanța.

„Când s-a făcut podul ăsta, cu căruțele se circula! Acum trec mașini de 30-50 de tone”

Localnicii povestesc că infrastructura este extrem de veche și nu mai face față traficului actual.

„Când s-a făcut podul ăsta, eu am 86 de ani, cu căruțele se circula! De aia nu s-a pus armătură de ajuns la vremea aia. Dar acum trec mașini de 30-50 de tone”, a povestit un bărbat pentru Observator News.

Un alt localnic a spus pentru sursa citată că problema era cunoscută de ani buni și că apa acumulată sub structură ar fi contribuit la slăbirea acesteia: „Cred că sunt 100 de ani de când e podul ăsta aici. Probabil a stat și apa dedesubt, nu a avut scurgere”.

Problema era cunoscută, dar nu au fost bani pentru reparații

Autoritățile locale recunosc că situația nu este una apărută peste noapte. Prima expertiză tehnică a fost realizată în urmă cu doi ani, iar o nouă evaluare a fost făcută în urmă cu doar două luni. De fiecare dată, documentele au arătat că structura are probleme serioase.

Cu toate acestea, lucrările de reabilitare nu au fost începute la timp din lipsă de fonduri. În perioada recentă au fost introduse restricții de trafic, inclusiv limitarea circulației la o singură bandă și interzicerea vehiculelor de mare tonaj. Primarul a explicat că, la doar două săptămâni după aceste măsuri, podul a cedat complet.

Circulația este complet blocată, iar zona a fost izolată

După surpare, autoritățile au intervenit rapid și au închis complet circulația în zona afectată, pentru a preveni accidentele. Accesul auto este interzis, iar șoferii sunt direcționați către rute ocolitoare stabilite de poliția locală. Restricțiile vor rămâne în vigoare până la finalizarea lucrărilor de consolidare și reabilitare a podului.

Autoritățile le cer localnicilor și turiștilor să respecte semnalizarea temporară și să evite zona, pentru a nu se expune unor riscuri.

Surparea ar putea avea legătură și cu lucrările la rețelele subterane

În paralel, în oraș se desfășoară lucrări ample la rețelele de apă și canalizare, pe zeci de străzi, inclusiv în zona afectată. Aceste intervenții presupun săpături la adâncimi de până la 4-5 metri, iar în urma ploilor abundente din ultimele zile s-au produs tasări ale solului.

Primarul a explicat într-o informare publică faptul că astfel de tasări pot apărea chiar și atunci când compactarea solului este făcută mecanizat, mai ales în condiții de umiditate ridicată. Refacerea completă a străzilor urmează să fie realizată ulterior, după ce terenul se stabilizează natural, pentru a evita reapariția unor astfel de probleme.