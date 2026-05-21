Start spectaculos cu ziua Japoniei

Festivalul debutează cu o zi dedicată culturii japoneze. De la ora 15.30, o paradă inspirată din tradiționalele sărbători japoneze, matsuri, va anima străzile orașului.

Startul se dă din Porticul Torii din Parcul Pedagogic, iar traseul continuă prin Insula Japoneză din Grădina Botanică, Piața Mihai Viteazul și se încheie în Piața William Shakespeare.

Participanții, costumați în straie tradiționale japoneze – happi și kimono – vor defila pe ritmurile trupei Kodama Daiko, singura formație de toboșari taiko din România. „Costumele pe care le veți admira sunt creații unice, realizate special pentru festival”, a declarat Laura Caraman, singurul designer de kimono din țară.

Shakespeare Manga, la Teatrul Național Marin Sorescu

De la ora 18.00, Teatrul Național Marin Sorescu se transformă într-un spațiu dedicat Japoniei. Vizitatorii vor putea participa la o ceremonie tradițională a ceaiului, susținută de experții Daniel Mitra și Cristina Ulmanu, membri ai Centrului de Studii Româno-Japoneze Angela Hondru.

În foaier, expozițiile „Shakespeare Manga” și „Washi” își propun să conecteze operele shakespeariene cu estetica japoneză, iar o structură ikebana creată de Andreea Georgescu va aduce natura în prim-plan.

Spectacole nocturne: tragedii și drone

De la ora 19.00, compania japoneză KAKUSHINHAN va pune în scenă „Titus Andronicus: Renăscut”, o reinterpretare îndrăzneață a tragediei shakespeariene sub semnătura regizorului Ryunosuke Kimura. După spectacol, pe esplanada teatrului, o recepție cu degustare de sake va fi urmată de un impresionant show de laser mapping la ora 21.00.

La Hipodromul Craiova din Parcul Romanescu, Shakespeare Village își deschide porțile cu acces gratuit.

De la ora 22.00, publicul va fi încântat de un moment artistic taiko, urmat de concertul trupei japoneze Gezan, care va aduce energia rockului psihedelic.

Punctul culminant al serii vine la ora 23.00, când un show spectaculos cu peste 450 de drone FLYSTACK va lumina cerul, ilustrând universul plin de magie și poveste al lui Shakespeare.

Shakespeare iese pe străzi

În perioada 21-31 mai, Fundația Shakespeare promite să transforme Craiova într-un oraș al imaginilor și poveștilor, prin secțiuni precum Shakespeare Squares și Shakespeare Metropolitan. Acestea vor duce spectacolele și evenimentele direct în piețe, cartiere și localitățile din jur, cu acces gratuit, consolidând legătura dintre cultură și comunitate.

„Festivalul din 2026 este despre cum teatrul poate să inspire și să creeze o experiență urbană unică, care să unească oamenii prin artă și imaginație”, au declarat organizatorii.

Organizatori: Fundația „Shakespeare”, Teatrul Național Marin Sorescu Craiova

Finanțatori: Primăria Municipiului Craiova, Ministerul Culturii, Consiliul Județean Dolj

