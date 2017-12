Cel mai utilizat motor de căutare din lume a făcut publică lista cu cele mai frecvente căutări pe Google în 2017. La categoria generală Uraganul Irma ocupă primul loc, fiind urmat de iPhone8.

Lista celor mai frecvente 10 căutări pe Google în 2017:

1) Uraganul Irma

2) iPhone 8

3) iPhone X

4) Matt Lauer

5) Meghan Markle

6) 13 motive pentru care să…

7) Tom Petty

8) Fidget Spinner

9) Chester Bennington

10) Echipa Națională de Cricket a Indiei

Lista celor mai căutate 10 personalități pe Google în 2017:

1) Matt Lauer

2) Meghan Markle

3) Nadia Toffa

4) Harvey Weinstein

5) Kevin Spacey

6) Gal Gadot

7) Melania Trump

8) Floyd Mayweather

9) Michael Flynn

10) Philippe Coutinho

Lista celor mai căutate 10 știri globale pe Google în 2017:

1) Uraganul Irma

2) Bitcoin

3) Împușcăturile din Las Vegas

4) Coreea de Nord

5) Eclipsa de soare

6) Uraganul Harvey

7) Manchester

8) Uraganul Jose

9) Uraganul Maria

10) Girafa April

Lista celor mai căutați 10 artiști pe Google în 2017:

1) Meghan Markle

2) Kevin Spacey

3) Gal Gadot

4) Louis C.K.

5) Bill Skarsgård

6) Millie Bobby Brown

7) Tom Holland

8) Kaley Cuoco

9) Saoirse Ronan

10) Jason Momoa

Lista celor mai căutați 10 termeni din tehnologie pe Google în 2017:

1) iPhone 8

2) iPhone X

3) Nintendo Switch

4) Samsung Galaxy S8

5) Xbox One X

6) Nokia 3310

7) Razer Phone

8) Oppo F5

9) OnePlus 5

10) Nokia 6

Lista celor mai căutate 10 evenimente sportive pe Google în 2017:

1) Wimbledon

2) Super Bowl

3) Luptă Mayweather vs McGregor

4) Turul Franței

5) World Series

6) Australian Open

7) US Open

8) Cupa Confederațiilor FIFA

9) NBA Playoffs

10) Liga Campionilor UEFA

Cele mai căutate ”cum să…” pe Google în 2017

1) Cum să faci slime

2) Cum să faci ochelari de eclipsă

3) Cum să cumperi Bitcoin

4) Cum să te uiți la Mayweather vs McGregor

5) Cum să faci un fidget spinner

6) Cum să te uiți la eclipsa de soare

7) Cum să-ți îngheți creditul

8) Cum să joci Powerball

9) Cum să faci captură de ecran

10) Cum să pierzi repede grăsimea de pe burtă

Cele mai căutate 10 decese pe Google în 2017

1) Tom Petty

2) Chester Bennington

3) Chris Cornell

4) Bill Paxton

5) Hugh Hefner

6) Aaron Hernandez

7) Lil Peep

8) 小林 麻央

9) Charlie Murphy

10) David Cassidy

Cele mai căutate 10 filme pe Google în 2017

1) IT

2) Wonder Woman

3) Beauty and the Beast

4) Logan

5) Justice League

6) The Fate of the Furious

7) Baahubali 2: The Conclusion

8) Dunkirk

9) La La Land

10) Thor: Ragnorok

Cei mai căutați 10 artiști pe Google în 2017

1) Ariana Grande

2) Linkin Park

3) Lady Gaga

4) Mariah Carey

5) Ed Sheeran

6) Travis Scott

7) Kendrick Lamar

8) Lil Pump

9) Katy Perry

10) Cardi B

Cele mai căutate 10 cântece pe Google în 2017

1) Despacito

2) Shape of You

3) Perfect

4) Havana

5) Look What You Made Me Do

6) HUMBLE.

7) Versace on the Floor

8) Closer

9) Bad and Boujee

10) Rockstar

Google a prezentat lista celor mai populare căutări realizate de-a lungul anului 2017 de către români. Evaluarea, bacalaureatul sau admiterea la liceu sunt unele dintre cele mai populare cuvinte scrise pe motorul de căutare.