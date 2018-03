Papa Francisc afectat până la lacrimi de povestea unui orfan român

Papa Francisc s-a întâlnit la Vatican cu 30 de orfani români, asistați de un ONG din Italia condus de o româncă. Suveranul Pontif a mărturisit că a fost afectat până la lacrimi de povestea unui orfan român.

Într-un comunicat remis de Vatican, este descrisă întâlnirea dintre Papa Francisc și 30 de tineri români expuși riscului de excluziune socială, facilitată de ONG-ul ”Fdp-Protagonisti nell’educazione”. Suveranul pontif a povestit că scrisoarea primită de la un tânăr român, abandonat de mama sa de două ori, odată când avea doar câteva săptămâni, și când l-a părăsit într-un olfelinat, și a doua oară când avea 21 de ani, și a mers să o caute, l-a marcat până la lacrimi.

„De ce nu mă acceptă mama mea? M-a abandonat într-un orfelinat și am găsit-o la vârsta de 21 de ani, dar nu s-a comportat bine cu mine și am plecat. Tatăl meu a murit. Ce vină am eu dacă ea nu mă vrea? De ce nu mă acceptă?”, întreba băiatul.

”Vreau să fiu sincer cu tine. Când am citit întrebarea ta, înainte de discurs, am plâns. Am fost alături de tine cu câteva lacrimi. Pentru că nu ştiu, mi-ai dat mult; la fel şi ceilalţi, dar povestea ta m-a afectat mult. Când vorbim de mamă întotdeauna e ceva… şi în acel moment m-ai făcut să plâng”, a spus Papa, care a explicat că de multe ori părinții își resping copiii dintr-o slăbiciune. „Mama ta te iubește, dar nu știe cum să o exprime. Ea nu poate să ți-o arate, pentru că viața este grea, este nedreaptă. Îți promit că mă voi ruga pentru ca într-o zi să să vezi iubirea. Nu fiți sceptici, aveți speranță”, le-a mai spus tinerilor Suveranul Pontif.

Papa le-a vorbit orfanilor români și despre „adulții fragili” atunci când a fost întrebat despre cei care își iubesc numai copiii sănătoși și nu pe cei bolnavi sau cu probleme. ”Ei nu au fost ajutați, explică el, nu au găsit un prieten care să-i învețe să crească și să fie puternici pentru a depăși acea fragilitate. Nu reproșați vieții că v-a dat părinți fragilici mulțumiți-i lui Dumnezei pentru că vă puteți ajuta părinții fragili”, le-a spus Papa Francisc.

Un alt moment emoționant a fost atunci când un copil l-a întrebat pe suveranul pontif dacă un prieten al său care a murit anul trecut va merge în Rai, pentru că un preot ortodox ia spus că a murit un păcătos. „Dumnezeu vrea să ne ducă pe toți în Rai și este întotdeauna într-o călătorie pentru a găsi oile pierdute”.

Papa Francisc a semnat în ianuarie, decretul prin care recunoaște „martiriul Slujitoarei lui Dumnezeu Veronica Antal, laică, aparținând Ordinului Franciscan Secular”. Documentul deschide astfel calea către declararea primei femei din România ca sfântă în calendarul catolic.