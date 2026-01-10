„Temperaturile scăzute, ninsorile abundente, dar și topirea zăpezii pot genera nu doar disconfort, ci și riscuri semnificative care afectează atât locuințele, cât și siguranța celor din jur. Datele și experiența ultimilor ani arată că, pe timpul iernii, se înregistrează frecvent daune importante”, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte și director general al UNSAR.

Suma de 30.000 euro primită de un român ca despăgubire pentru daunele provocate la casă de zăpadă ajunge la valoare unei garsoniere modeste care poate fi cumpărată în unele zone din țară sau chiar din București.

Cele mai frecvente tipuri de daune din timpul iernii

Conform UNSAR, principalele daune acoperite de asigurările facultative pentru locuințe în sezonul rece includ:

Deteriorări ale acoperișurilor cauzate de greutatea zăpezii, inclusiv prăbușiri parțiale sau totale

Daune produse terților din cauza căderii accidentale a zăpezii, gheții sau țurțurilor de pe acoperișuri și fațade

Inundații provocate de topirea zăpezii.

Ce acoperă asigurările facultative pentru locuințe

„Iarna scoate la iveală noi vulnerabilități, care pot costa zeci de mii de euro. Responsabilitatea proprietarilor și măsurile simple de prevenție pot reduce semnificativ riscul unor daune care afectează nu doar locuința proprie, ci și siguranța trecătorilor sau a vecinilor”, a subliniat Alexandru Ciuncan.

Asigurările facultative pentru locuințe joacă un rol esențial în protejarea proprietarilor de cheltuieli neprevăzute.

Acestea pot acoperi costurile reparațiilor sau despăgubirile pentru daunele provocate terților, în funcție de condițiile poliței deținute.

De exemplu, astfel de polițe extinse oferă protecție pentru pagubele cauzate de dezastre naturale, incendii, explozii, furtuni sau avarii ale instalațiilor sanitare și termice, dar și pentru daune la bunuri electronice și electrocasnice.

Asigurătorii cer românilor să ia măsuri de prevenție iarna

UNSAR subliniază importanța măsurilor de prevenție în sezonul rece.

„Prevenția începe cu gesturi simple, dar continuă cu decizii responsabile. Verificarea instalațiilor, curățarea zăpezii și a gheții de pe clădiri, dublate de decizia de a fi acoperiți de o asigurare facultativă a locuinței, pot oferi siguranță în sezonul rece”, a explicat Alina Bărbulescu, coordonator Secțiuni Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

Organizația recomandă proprietarilor să se informeze despre opțiunile de protecție financiară disponibile pe piață, pentru a-și proteja locuințele și a preveni eventualele daune care pot afecta și siguranța celor din jur.

„O asigurare facultativă adaptată specificului locuinței deținute va face cu siguranță diferența în astfel de situații specifice sezonului rece”, evidențiază UNSAR.

Asigurarea facultativă completează polița obligatorie PAD

În România, asigurările facultative pot fi încheiate doar pentru locuințele care dețin deja o poliță obligatorie PAD.

Polița obligatorie PAD costă 130 de lei pentru locuințele din materiale moderne și 50 de lei pentru cele din chirpici. Acoperirea maximă este de 100.000 de lei, respectiv 50.000 de lei. Asigurarea acoperă strict riscurile de cutremur, inundație și alunecări de teren.

Aceste polițe facultative oferă un nivel de protecție extins, acoperind valoarea reală a clădirii și a bunurilor deținute, precum și multe alte riscuri.

Fondată în 1994, UNSAR reprezintă 22 de companii de asigurare care controlează peste 90% din piața locală.

Conform statisticilor UNSAR, asigurătorii din România achită zilnic despăgubiri de aproximativ 6,5 milioane de euro.

Cea mai mare despăgubire plătită unei firme pentru o ploaie: 1,4 milioane euro

Schimbările climatice se simt tot mai clar în România în ultimii ani. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, numărul fenomenelor meteo severe a crescut constant în ultimii ani, iar efectele lor sunt tot mai costisitoare, atât pentru gospodării, cât și pentru companii.

Vremea este din ce în ce mai imprevizibilă, fenomenele meteo devin mai dese și mai violente, iar asigurarea caselor nu mai este un moft.

Pentru o companie românească, o ploaie din anul 2024 a venit cu o notă de plată uriașă: aproape 7 milioane de lei, adică peste 1,4 milioane de euro. Este cea mai mare despăgubire plătită în 2024 de o companie de asigurări membră UNSAR.

Totuși, în prezent, un sfert dintre casele și apartamentele din România sunt declarate ca fiind neocupate.