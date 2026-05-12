Acoperișurile caselor și caroseriile mașinilor au fost afectate, iar grădinile au fost acoperite de un strat de gheață.

Stratul gros de gheață a acoperit terenurile agricole, punând la pământ culturile de primăvară abia răsărite. „Păcat de munca oamenilor, că e distrus tot”, a scris un localnic pe grupul Meteo Plus.

Meteorologii avertizează că vremea va rămâne severă până marți seară, cu vânturi de până la 70 km/h, ploi torențiale și posibilă grindină. Cantitățile de apă ar putea atinge 40 l/mp în unele zone, iar rafalele de vânt ar putea depăși 90 km/h.

Codurile galbene de ploi și vânt rămân valabile până miercuri dimineață, iar meteorologii prognozează ninsori în zona montană până joi. Recomandările autorităților includ evitarea deplasărilor și protejarea bunurilor.

În Suceava, o mini-tornadă spectaculoasă i-a făcut pe oameni să lase tot ce făceau deoparte ca să filmeze fenomenul.

