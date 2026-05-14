Criză politică în Letonia în urma pătrunderii unor drone ucrainene

„Îmi anunț demisia din funcția de prim-ministru”, a declarat Silina într-o conferință de presă organizată înaintea unui vot de neîncredere în Saeima, Parlamentul unicameral al Letoniei.

„Cel mai important lucru pentru mine este bunăstarea letonilor și securitatea țării noastre (…). Suntem pe deplin conștienți de vremurile pe care le trăim cu toții. Războiul brutal purtat de Rusia împotriva Ucrainei a schimbat situația de securitate în întreaga Europă”, a adăugat ea.

Coaliţia guvernamentală din Letonia, care se află la putere din 2023, şi-a pierdut miercuri majoritatea în Saeima în urma retragerii sprijinului Partidului Progresiştilor, care a făcut această mișcare după ce Evika Silina a forțat demisia ministrului apărării Andris Spruds, membru al Progresiștilor.

Andris Spruds a demisionat luni pe fondul unui scandal legat de incursiunea unor drone ucrainene venite din Rusia, dintre care una a căzut într-un rezervor de petrol și a provocat un incendiu.

Fără cei nouă parlamentari progresiști, Guvernul Silina s-a trezit într-o minoritate cu 41 de mandate din cele 100 ale Parlamentului leton.

Președintele Edgars Rinkevics a declarat miercuri că a luat act de „situația politică din țară” și a anunțat că se va întâlni vineri cu toate partidele reprezentate în Parlament.

Țările baltice, afectate direct de războiul ruso-ucrainean

Mai multe drone rusești și ucrainene s-au prăbușit în Letonia, Estonia și Lituania, state membre UE și NATO, de la lansarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina.

Două drone ucrainene au trecut granița rusească pe 7 mai și s-au prăbușit în Letonia după ce sistemele lor de ghidare au fost bruiate de apărarea aeriană rusească. Una dintre ele a lovit un depozit de petrol din Rezekne, în estul țării. Un incendiu a izbucnit, dar a fost rapid stins de pompieri.

Aceste incidente nu au provocat victime sau pagube materiale semnificative. În schimb, au subliniat deficiențele apărării aeriene a țării.

Evika Silina a cerut imediat demisia ministrului apărării. Partidul Progresiștilor l-a apărat pe ministrul său și a acuzat-o pe Silina că l-a folosit drept țap ispășitor.

Silina a propus numirea unui ofițer militar în funcția de ministru al apărării, o cerere respinsă de progresiști.

Drone ucrainene s-au prăbușit și în Estonia și Lituania. Ucraina vizează obiective rusești din Golful Finlandei, dar unele dintre dronele ucrainene pot fi deviate de ruși prin mijloacele de război electronic.

Volodimir Zelenski trimite experți în drone

Președintele leton Edgars Rinkevics s-a întâlnit miercuri, la București, cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski. În urma acestei întâlniri, Zelenski a anunțat că va trimite experți în Letonia pentru a ajuta la apărarea aeriană a țării.

„Vom trimite experții noștri în Letonia pentru a-și împărtăși experiența și a oferi asistență directă în protejarea spațiului aerian leton”, a transmis Zelenski.

La rândul lui, Rinkevics a confirmat „implicarea experților și echipamentelor ucrainene în modernizarea capacităților de apărare aeriană ale Letoniei”.

Elenuca 14.05.2026, 14:50

Dronele acelea erau ucrainene ,trimite experti in drone ca sa ...le recupereze si refoloseasca ,acum ca au transmis mesajul catre Letonia ! Trump i a zis lui Zele adio arme ,si el ...zice ca nu i trebuie decat drone pt europeni !

