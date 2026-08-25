„E a patra oară când vin aici. Vin din America, locuiesc în America, din Tennessee, orașul Franklin.”

Prima dată Valeriu Bargan a ajuns la Nicolina pentru probleme la genunchi. Acum urmează tratamente pentru zona bazinului, printre proceduri numărându-se băile cu apă sulfuroasă, parafina, masajul și terapiile electrice.

Valeriu Bargan spune că a aflat despre tratamentele de la Nicolina de la o altă persoană care venise la Iași. Experiența l-a convins să revină.

„Din primul an când am venit aici, m-am simțit bine. Am venit cu bastonul în mână și am plecat cu el sub braț.”

Românul din Statele Unite și-a făcut deja rezervarea pentru următoarea vizită.

„Peste doi ani, pentru că așa mi s-a recomandat, am să revin. Acum mi-am făcut rezervare încă din ianuarie.”

Stațiunea ieșeană are o capacitate de 150 de locuri și funcționează în serii de câte 16 zile. O mare parte dintre pacienți ajung prin programul Casei Naționale de Pensii Publice, însă hotelul primește și persoane care își plătesc singure tratamentul. Prin Casa de Pensii sunt deontate cazarea, masa și trei proceduri. Anul acesta însă, biletele de tratament balnear au fost mai puține.

Potrivit conducerii hotelului, există solicitări inclusiv din diaspora.

„Avem de peste tot din lume, majoritatea vin din Italia, Republica Moldova, dar problema efectivă pe care o avem este că nu avem posibilitatea să-i ajutăm pe toți.”, a spus Alexandra Arndt, managerul hotelului.

Principalul punct de atracție îl reprezintă apa sulfuroasă, folosită în cadrul mai multor proceduri de tratament și recuperare.

Stațiunea Nicolina Iași valorifică un zacamânt de ape minerale sulfuroase iodurate, clorurate sodice, hipotermale cu debit artezian, ce are o concentrație ridicată de hidrogen sulfurat, de 331 mg/l.

Deși Nicolina este cunoscută în special ca destinație pentru pensionari, conducerea stațiunii observă o creștere a numărului de pacienți tineri. Problemele sunt în special la coloană, umeri și genunchi.

Printre cauzele indicate se numără statul prelungit la birou, postura incorectă și lipsa mișcării. La recuperare ajung inclusiv persoane care fac sport, dar care își suprasolicită organismul prin antrenamente executate incorect.

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