„Clotilde Armand nu ocupă niciun fel de funcție publică în momentul de față. Este o decizie în primă instanță, este o decizie cu amânarea executării pedepsei. Diferența față de suspendarea executării pedepsei este că după termenul de 2 ani, nici măcar nu rămâne în cazier înscrisă această chestiune”, a spus Cristian Seidler.

Și a continuat: „Așadar, instanța a considerat că gradul de pericol social, dacă îmi permiteți să folosesc termenii de specialitate, este atât de redus, încât acest lucru nu va rămâne în cazierul dânsei după trecerea unei perioade de 2 ani. Înțeleg că, așa cum a anunțat public, doamna Clotilde Armand va ataca cu apel decizia acestei prime instanțe și după cum știți, orice persoană este considerată vinovată doar dacă există o decizie definitivă în acest sens”.

El a recunoscut apoi că „într-adevăr, există această prevedere statutară” potrivit căreia orice membru condamnat penal încă din prima instanță trebuie suspendat din USR.

„Dar nu este cu executare și nici cu suspendare. Sunt trei categorii juridice: cu executare, cu amânare sau cu suspendare. Decizia primei instanțe în cazul doamnei Clotilde Armand este aceea de a amâna executarea pedepsei, tocmai pentru că gradul de pericol social este considerat chiar mai mic decât atunci când se dă o decizie cu suspendarea executării. Fapta există atunci când decizia instanței este definitivă. Deocamdată este o decizie în primă instanță”, a conchis Seidler.

Clotilde Armand a fost condamnată în dosarul în care a fost acuzată că s-a numit manager într-un proiect cu fonduri europene

Reamintim că fosta primăriță USR a sectorului 1, Clotilde Armand, a fost condamnată pe 31 august la un an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, în primă instanță, în dosarul în care a fost acuzată că s-a numit manager într-un proiect cu fonduri europene. Armand poate face apel în 10 zile.

„Judecătoria Sectorului 1 a dispus amânarea aplicării pedepsei în dosarul privind presupusul conflict de interese, după ani întregi de hărțuire prin instanțe într-un dosar penibil, pornit în urma unei sesizări venite dinspre PSD și ajuns să fie judecat în acest context pe care îl cunoaștem cu toții. Să fie foarte clar: instanța a stabilit astăzi o pedeapsă de un an, dar a dispus amânarea aplicării acesteia. Nu există niciun prejudiciu stabilit în acest dosar. Zero lei. Și pesediștii știu asta. Nu vorbim despre executarea unei pedepse cu închisoarea sau despre alte năzbâtii din retorica pesedistă”, a transmis Armand.

Foarte important, în octombrie 2024, USR a votat excluderea oricărui membru condamnat penal încă din prima instanță, nu doar după verdictul definitiv, așa cum prevedea statutul până atunci.

Statutul USR, despre condamnarea în primă instanță: „Calitatea de membru al partidului se suspendă de drept până la soluționarea definitivă a cauzei”

La Capitolul 6 – Incompatibilităţi şi Conflictul de Interese este prevăzut articolul 70, în care se face referire la „Integritatea membrilor. Suspendarea și încetarea de drept a calității de membru”.

Iar în statutul USR scrie:

„(1) În situația în care un membru al USR este condamnat, în primă instanță, la o pedeapsă privativă de libertate pentru o infracțiune săvârșită cu intenție, indiferent de modalitatea de executare a pedepsei, calitatea de membru al partidului se suspendă de drept până la soluționarea definitivă a cauzei.

(2) În cazul rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de condamnare prevăzute la alin. (1), calitatea de membru al USR încetează de drept.

(3) Suspendarea, respectiv încetarea calității de membru operează de drept. Biroul Național constată această situație în prima ședință ulterioară luării la cunoștință, pe orice cale, a existenței condamnării”.

Libertatea i-a cerut un punct de vedere lui Clotilde Armand ieri, 31 august, după decizia instanței, dar fosta primăriță USR nu a răspuns nici după 24 de ore.

De unde a plecat scandalul. Armand a fost acuzată de ANI de conflict de interese când era primarul sectorului 1

Reamintim că, în noiembrie 2022, Clotilde Armand a fost acuzată de Agenția Națională de Integritate că se află într-un conflict de interese administrativ pentru că a obţinut 18.720 de lei după ce „s-a numit pe sine” manager al unui proiect finanţat din fonduri europene. Potrivit ANI, din acest statut a decurs acuzaţia de incompatibilitate, fiindcă Armand era și primar de sector.

Pe 7 noiembrie 2022, ANI a anunţat că a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru că, în perioada februarie-august 2022, Clotilde Armand a semnat 5 dispoziţii care i-au adus venituri în plus.

Clotilde Armand a precizat atunci că va depune plângere penală împotriva inspectorului ANI „care a refuzat sistematic accesul la dosar”.

Acuzată de procurori că a primit nejustificat aproape 19.000 de lei

În august 2023, Parchetul Curții de Apel București a chemat-o pentru audieri, iar la final, procurorii au anunțat că au început urmărirea penală și că Armand are calitatea de suspect.

Concret, procurorii au acuzat-o că „a semnat o dispoziție prin care s-a desemnat manager al proiectului «Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea şi promovarea măsurilor anticorupție»” şi, datorită funcției de manager de proiect, a câștigat mai mulți bani.

Astfel, potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, Clotilde Armand a încasat 3.744 de lei brut în aprilie 2022, dar și în iunie 2022, iar pentru lunile mai şi iulie 2022 a mai primit câte 5.616 lei. În total, susțin anchetatorii, Armand a încasat o indemnizație de 18.720 de lei, adică aproximativ 4.000 de euro.

Clotilde Armand, trimisă în judecată în aprilie 2024

În aprilie 2024, Clotilde Armand a fost trimisă în judecată pentru „folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane”, după ce s-a desemnat manager al unui proiect şi a semnat patru dispoziţii prin care a câștigat cei 18.720 de lei.

Peste câteva luni, Armand a pierdut și postul de primar al sectorului 1 la alegerile locale din 9 iunie, câștigate atunci de George Tuță (PNL).

În decembrie 2024, Clotilde Armand a pierdut definitiv procesul în care a cerut anularea raportului Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI), care o declarase în stare de incompatibilitate pentru că s-a numit manager de proiect cu fonduri europene și astfel a câștigat mai mulți bani decât ar fi trebuit.

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