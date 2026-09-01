Milionarul britanic aplică reguli stricte în mariajul cu soția sa Kerri

James Dooley, un antreprenor britanic în vârstă de 42 de ani, a dezvăluit regulile mai puțin obișnuite care îi mențin căsnicia solidă de 16 ani. Deși controlează un imperiu financiar format din 17 firme, are peste 300 de angajați și generează aproximativ 11.658.400 de euro anual, milionarul din Manchester aplică principii stricte acasă pentru a-și proteja relația cu soția sa, Kerri.

Printre regulile de la care cei doi soți nu se abat se numără interdicția totală de a comunica în timpul orelor de lucru, precum și decizia de a renunța complet la cadourile materiale clasice.

Afaceristul și soția lui nu vorbesc niciodată până la ora 15.00

Deși au împreună trei copii mici, toți sub vârsta de cinci ani, James și Kerri au stabilit un acord ferm: nu își vorbesc în prima parte a zilei. Antreprenorul susține că orice întrerupere minoră îi afectează capacitatea de concentrare și randamentul profesional.

James nu este deranjat până la ora 15:00, cu excepția cazului în care apare o urgență majoră. Odată ce programul intensiv de muncă se încheie, intervalul orar între 15:00 și 19:00 este rezervat exclusiv familiei, perioadă în care angajații săi știu că nu îl pot contacta.

„Nu vorbim niciodată în timpul zilei. Îmi poate lua 23 de minute după fiecare distragere să revin la ritmul de lucru”, a explicat bărbatul, pentru sursa citată mai sus.

În privința programului, cuplul mai are o regulă bizară: dacă bărbatul are idei de afaceri chiar și la ora 1.00 noaptea, partenera sa trebuie să înțeleagă și să accepte faptul că el va pleca în birou, unde ar urma să stea atât cât are nevoie, mai relatează sursa citată mai sus.

O altă regulă bizară: milionarul nu îi cumpără cadouri scumpe partenerei sale

Deși are o avere impresionantă, britanicul nu îi cumpără cadouri scumpe soției sale. Bărbatul refuză să îi ofere daruri tradiționale indiferent de ocazie și nu i-a dăruit niciodată genți de lux, ceasuri scumpe sau bijuterii.

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James susține că timpul petrecut împreună și amintirile create au o valoare mult mai mare decât orice obiect împachetat. Milionarul spune că în loc de daruri materiale, familia investește în experiențe comune.

„De fapt, nu-i cumpăr niciodată cadouri. Timpul și amintirile contează mai mult decât orice poți împacheta”, a spus el.

Printre puținele achiziții extravagante ale familiei se numără o casă de vacanță în Țara Galilor, un ski-jet și câțiva cai de curse, pe care îi folosesc pentru a participa împreună la evenimente sportive.

Afaceristul și soția lui s-au cunoscut când bărbatul locuia cu părinții și nu avea mai nimic

Povestea celor doi a început într-un pub din Bolton, pe vremea când James locuia încă în casa mamei sale. Kerri l-a susținut de-a lungul întregului parcurs financiar, iar în prezent joacă un rol esențial în deciziile de afaceri, ajutându-l pe soțul ei să filtreze oportunitățile și să evite investițiile riscante.

„Soția mea crede că sunt nebun din cauza motivației mele, dar mă susține 100%. În spatele fiecărui bărbat de succes, există o femeie. Nu doar că stă în spatele lui, ci alături de el, împingându-l, crezând în el pentru a obține succesul familiei”, a mai declarat afaceristul britanic.

În ciuda succesului financiar, James Dooley afirmă că încearcă să mențină banii departe de conversațiile zilnice și că este determinat să își crească cei trei copii fără a-i răsfăța, învățându-i valoarea muncii de la o vârstă fragedă.

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