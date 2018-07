>

>Aproape acelaşi dialog l-am avut cu toţi cei care sunt dispuşi să renunţe la voucherele de vacanţă în schimbul 60-70% din valoarea lor reală. Când am întrebat în ce condiţii pot fi folosite, oamenii au evitat un răspuns concret şi au bătut în retragere.

>

>“Da, sunt nominale, cu CNP-ul şi numele meu, dar nu cred că e o problemă. Vorbiţi la hotel şi se rezolvă, că vă acceptă şi aşa. Cel mai bine, daţi un telefon înainte şi vă lămuriţi cu ei, şi dacă e OK, atunci mă sunaţi şi îmi ziceţi ce şi cum”, ne-a spus bărbatul din Botoşani.

>

>“Nu ştiu exact, că e primul an când le primesc. Dar nu văd de ce nu ar putea fi folosite, că doar sunt la fel ca tichetele de masă. Ce, la magazin vă cere buletinul pentru ele? Dacă aveţi dubii, sunaţi la cazarea unde mergeţi şi întrebaţi”, ne îndeamnă femeia din Oneşti.

>

>“Sincer vă zic, nu ştiu. Eu nu am mai fost nicăieri până acum cu vouchere din astea, deci nu am idee. Aşa s-a zis, că sunt nominale, că nu le putem folosi decât noi, dar mai am colegi care au folosit şi alte tichetele, pe numele altora, şi nu au avut nicio problemă. Dacă aveţi cum să vă interesaţi, mai bine vorbiţi la hotelul unde vreţi să mergeţi, să vedeţi ce vă zic acolo. Şi, eventual, anunaţi-mă şi pe mine, ca să ştiu ce să fac mai departe cu ele (n.r. – voucherele de vacanţă)”, este sugestia doamnei din Arad.

>

>Voucherele de vacanţă au fost introduse anul acesta, fiind o recompensă pentru bugetari. Distribuirea lor a început în luna mai, iar legea prevede că nu pot fi folosite decât de titularul tichetelor. Ele vor putea fi folosite doar pentru vacanțe în România, iar cine încalcă legea, înstrăinând aceste vouchere, riscă o amendă de până la 27.000 de lei. Aici vorbim și de către cei care le vând, dar și de către cei care le cumpără.

>

>“Cei care vor cumpăra vouchere de vacanță de la alții vor fi păcăliți, pentru că, după cum v-am spus, ele sunt nominale. Pe de altă parte, sunt și hotelieri care acceptă să deconteze vouchere care nu sunt la purtător, adică nu pentru proprietarul de drept, care nici măcar nu a fost în vacanță. Iar în acest sens, am început să facem controale”, a spus, în luna mai, Bogdan Trif, ministrul Turismului.

>

>În total, peste un milion de vouchere de vacanţă au fost alocate anul acesta bugetarilor. Aceste tichete au atât rolul de a recompensa munca celor care lucrează în sectorul public, cât şi de a stimula sectorul hotelier din România.

>

>

