Astfel, euro a ajuns azi la 5,2556, comparativ cu cotația de vineri, de 5,2489, ceea ce înseamnă o creștere de 0,0067.

Dolarul crește, aurul scade ușor

Această tendință urmează recordul istoric din 6 mai, atunci când euro a atins 5,2688 de lei. Pe 28 aprilie 2026 însă, euro era cotat de BNR la 5,10 lei.

Foto: Libertatea

Contextul economic rămâne tensionat, după ce criza politică generată de demiterea Guvernului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură a crescut presiunile asupra leului.

Leul s-a apreciat însă și în raport cu dolarul american, cotat la 4,5142, față de vineri când era 4,5099 (o creștere de 0,0043).

Lira sterlină este cotată de BNR la 6,0797 lei, față de 6,0503 lei. Aurul este cotat marți, 2 iunie 2026, la 657,5752 lei pentru un gram, față de 658,0414 lei (o scădere de 0,4662 lei).

Cum a fluctuat leul după criza politică

2 iunie: 5,2556 lei/euro

29 mai: 5,2489 lei/euro

28 mai: 5,2484 lei/euro

27 mai: 5,2393 lei/euro

26 mai: 5,2359 lei/euro

25 mai: 5,2467 lei/euro

22 mai: 5,2488 lei/euro

18 mai: 5,2105 lei/euro

15 mai: 5,2088 lei/euro

14 mai: 5,2052 lei/euro

13 mai: 5,2056 lei/euro

12 mai: 5,2103 lei/euro

11 mai: 5,2222 lei/euro

8 mai: 5,2364 lei/euro

7 mai: 5,2661 lei/euro

6 mai: 5,2688 lei/euro

5 mai: 5,2180 lei/euro

4 mai: 5,1998 lei/euro

30 aprilie: 5,1417 lei/euro

29 aprilie: 5,1004 lei/euro.

România a terminat primele patru luni cu un deficit bugetar de 23,95 de miliarde de lei, respectiv 1,17% din Produsul Intern Brut (PIB), mai puțin de jumătate din nivelul consemnat în același interval de anul trecut, arată datele Ministerului Finanțelor.

Recent, INS a anunțat că inflația anuală din România a atins 10,7% în aprilie 2026 comparativ cu perioada similară a anului trecut, acesta fiind cel mai înalt nivel din ultimele luni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE