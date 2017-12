Prima declarație a mecanicului care a lovit-o pe tânăra împinsă de criminala de la metrou. Bărbatul susține că nu a văzut momentul în care fata a fost împinsă de pe peron.

Medicii legiști au stabilit că tânără de 25 de ani care a fost împinsă pe linia de metrou, la stația Dristor I, de Magdalena Șerban, a murit din cauza leziunilor craniene și faciale puternice suferite după ce a fost lovită de garniture de tren, au declarat, pentru Libertatea, surse de la Institutul Național de Medicină Legală.

Mecanicul este șocat de ceea ce s-a întâmplat

„Când intram cu trenul la peron, am văzut că s-a dezechilibrat şi a căzut, dar nu că a fost împinsă. La ştiri am văzut că a împins-o cineva. Este cel mai urât moment. Noi ştim că există riscul să cadă sau să se arunce cineva. Din păcate s-a întâmplat. Este cel mai urât moment că te simţi neputincios, frânezi şi trenul se nu poate opri instantaneu. S-a dus înainte, iar un vagon a trecut peste ea. Problema este că metroul nu se poate opri. Are viteză, greutate, trenul era plin. Nu se pune problema că puteam sau nu puteam eu să frânez. Oricine ar fi fost nu putea să îl oprească mai repede. Eu când am văzut fata care a căzut, intram la peron, iar mai mult de atât nu putea face nimeni. Sperăm să nu se mai întâmple, dar se poate întâmpla oricând, oricui”, a declarat mecanicul pentru Observator.tv.

Citește și