Un şofer din Galaţi a fost sechestrat în Belgia de patronul care-l angajase

Laurenţiu a plecat în Belgia pe 29 iulie, după un anunţa pe OLX în care se oferea un post de şofer: „Am găsit anunţul pe OLX, am sunat, mi-a răspuns un băiat din Galaţi. Mi-a recomandat acest patron, Răducanu. Mi-a spus că salariul va fi 1.800 de euro, plecare pe 29 iulie. Mi-a dat patronul toate detaliile, am plecat pe 29 din România. Pe 1 august am ajuns în Belgia. Pe 6 am început munca. A fost totul ok. Apoi mă puneau la unele munci, ei stăteau şi eu munceam şi altceva decât mă angajasem.”, povesteşte bărbatul, potrivit Observator.tv.

Se pare că Laurenţiu era terorizat: „Nu aveam dreptul să ies afară din casă. Dacă vroiam să ies, trebuia să anunţ patronul şi să fiu însoţit. Banii pe luna august i-am luat, pe septembrie nu. Şi mă băteau. Patronul mi-a dat picioare şi pumni, văru-su mi-a dat o palmă. Aşa că se supărau ei”, spune acesta potrivit sursei citate.

