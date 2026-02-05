Record mondial pentru cel mai lung șarpe sălbatic

Descoperirea a fost făcută în regiunea Maros, pe insula Sulawesi din Indonezia, iar măsurătorile oficiale au avut loc pe 18 ianuarie 2026, conform informațiilor publicate pe site-ul Guinness World Records pe 4 februarie. Reptila din specia Malayopython reticulatus măsoară 7,22 metri lungime, de la cap la coadă, fiind cel mai lung șarpe sălbatic documentat până acum.

Guinness World Records menționează că lungimea reală a șarpelui ar putea fi cu până la 10% mai mare, ajungând la aproximativ 7,9 metri, dacă ar fi măsurată sub anestezie, când musculatura acestuia se relaxează complet. Totuși, în lipsa unor motive medicale sau de siguranță, animalele nu sunt sedate, iar recordul este înregistrat în condiții normale.

Măsurătorile au fost realizate de Diaz Nugraha, expert în viața sălbatică din Borneo, și Radu Frențiu, explorator și fotograf de istorie naturală. Cei doi au organizat rapid o expediție în Sulawesi, după ce au apărut primele informații despre existența unui piton de dimensiuni excepționale.

„Fiecare spirală de mușchi a acelui șarpe este o adevărată forță, iar fiecare părea să lucreze independent. Puterea unui asemenea șarpe este cea care te impresionează cel mai mult, alături de capacitatea sa de a se dilata atunci când înghite prăzi uriașe, chiar și de mărimea unei vaci – lucru imposibil de conceput pentru majoritatea oamenilor”, a declarat Radu Frențiu pentru Guinness World Records.

Pe lângă măsurători, pitonul a fost și cântărit cu ajutorul unui sac de pânză și a unui cântar industrial utilizat în mod obișnuit pentru saci de orez. Reptila cântărea 96,5 kilograme, echivalentul unui panda gigant adult. Specialiștii au concluzionat că, dacă ar fi consumat recent o masă consistentă, greutatea sa ar fi depășit 100 de kilograme.

un bărbat stă întins pe pământ în spatele unui șarpe de mari dimensiuni. Bărbatul poartă o pălărie cu boruri largi, o cămașă neagră cu mâneci scurte, pantaloni maro și cizme înalte, fiind sprijinit într-un cot și privind spre cameră. În fața lui, întins pe lungime de-a lungul întregului cadru, se află un șarpe masiv cu un model geometric complex pe piele, compus din nuanțe de maro, negru și gri, cu solzi care reflectă discret lumina
Românul care a măsurat cel mai mare șarpe sălbatic din lume. Foto: Guinness World Records

Salvarea „Baronesei”

„Baroneasa”, cunoscută și sub numele de „Ibu Baron”, se află acum sub protecția conservaționistului local Budi Purwanto, care a intervenit la sfârșitul anului 2025 pentru a salva reptila de la moarte. În prezent, aceasta trăiește într-un țarc spațios pe proprietatea lui Purwanto, împreună cu alți șerpi salvați, într-un efort de protejare a faunei sălbatice și a comunităților locale.

Aparițiile tot mai frecvente ale șerpilor uriași în apropierea zonelor locuite sunt cauzate de distrugerea habitatelor naturale și scăderea resurselor de hrană.

Aceste fenomene contribuie la intensificarea conflictelor între oameni și șerpi. Deși pitonii nu sunt veninoși, ei pot fi periculoși prin constricție, motiv pentru care sunt adesea vânați sau uciși preventiv.

Radu Frențiu, împreună cu partenerii săi de expediție, speră însă că documentarea «Baronesei» va ajuta la schimbarea percepției publice despre aceste animale.

„Speranța noastră este ca pitonii și alți șerpi giganți să nu mai fie văzuți ca dăunători, ci ca un simbol al biodiversității locale și o resursă pentru ecoturism”, a spus exploratorul bihorean, citat de Guinness World Records.

Radu Frențiu, o viață dedicată naturii și tradițiilor

Radu Frențiu, care s-a autodescris drept „prunc din Binș, născut pe strada Școlii și crescut pe Aleea Moților” într-un interviu acordat eBihoreanul în 2017, este cunoscut atât pentru activitatea sa în domeniul conservării naturii, cât și pentru eforturile de promovare a tradițiilor românești.

În același interviu, Frențiu a vorbit despre campania sa „Nu-i Dior, e Bihor!”, inițiată după ce o casă de modă franceză a copiat fără permisiune modelul cojocului tradițional din Beiuș.

„Am o dorință arzătoare de a vedea lumea că îndrăgește portul și tradițiile noastre. Cum pofta vine mâncând, acum aș vrea să văd ateliere meșteșugărești în Țara Beiușului, să-i văd pe acești meșteri plătiți și motivați să continue”, a declarat Frențiu pentru eBihoreanul.

Cu activitatea sa de explorator și fotograf de istorie naturală, dar și cu inițiativele sale culturale, Radu Frențiu continuă să promoveze natura și tradițiile, contribuind la conservarea biodiversității și a patrimoniului cultural, atât în țara sa natală, cât și peste hotare.

