Platforma creată de patru tineri din Ploiești, folosită lunar de 5.000 de studenți din Europa

Youllgetit.eu reunește în prezent peste 3.600 de oportunități de internship din Europa și se adresează unei comunități potențiale de peste 22 de milioane de studenți. Potrivit datelor publice ale platformei, aproximativ 5.000 de studenți o folosesc lunar. Aceștia generează peste 100.000 de căutări, iar proiectul ar fi contribuit la facilitarea a aproximativ 18.000 de internshipuri.

Inițiativa este cu atât mai importantă cu cât tinerii care au dezvoltat proiectul studiază acum la universități din România, Elveția, Germania și Țările de Jos.

De la echipa de robotică RO2D2 la o platformă pentru 22 de milioane de studenți

Fondatorii spun că au pornit proiectul pentru că studenților le este tot mai greu să găsească rapid stagii de practică relevante, mai ales într-o piață în care ofertele sunt răspândite pe multe site-uri și platforme locale.

„Am început să lucrăm acum 10 luni la acest proiect pentru că am văzut această necesitate a tinerilor, cărora le este din ce în ce mai greu să-și găsească un internship în această piață. În același timp, dacă la finalul facultății nu ai un internship, este mult mai greu să-ți găsești un loc de muncă pentru că nu ai experiență”, a spus Luca Moșu, unul dintre membrii echipei, citat de Ziarul Prahova.

Problema pe care au vrut să o rezolve: studenții găsesc greu internshipuri relevante

Platforma a fost gândită ca o soluție la fragmentarea pieței europene de internshipuri. În prezent, multe oferte sunt publicate separat, pe platforme locale, ceea ce face căutarea mai dificilă pentru studenții care vor să aplice rapid și să compare oportunități din mai multe țări.

Prin Youllgetit.eu, cei patru tineri vor să aducă aceste oportunități într-un singur loc și să le ofere studenților o metodă mai simplă de a găsi experiență profesională relevantă înainte de terminarea facultății.

Proiectul a fost dezvoltat de Luca Moșu, Daria Anghel, Ștefan Țaga și Sebastian Duță, foști membri ai echipei RO2D2, echipa de robotică a Colegiului Național „Mihai Viteazul” din Ploiești.

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