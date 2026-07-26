De ce a fost introdusă Taxa pentru Reziliență Climatică

Noua taxă vine ca răspuns la provocările tot mai frecvente generate de schimbările climatice, cum ar fi valurile de căldură extreme, incendiile de vegetație și fenomenele meteo severe care afectează în special regiunile de coastă și insulele.

Fondurile colectate sunt folosite pentru proiecte precum prevenirea incendiilor, protecția împotriva inundațiilor, refacerea zonelor afectate de dezastre naturale și modernizarea infrastructurii din zonele turistice.

„Taxa pentru Reziliență Climatică este destinată exclusiv implementării măsurilor de protecție a mediului. Este o necesitate pentru a asigura sustenabilitatea turismului în Grecia, pe fondul schimbărilor climatice”, relatează sursa citată.

Taxa a înlocuit vechea taxă de cazare și este colectată în numele statului de către unitățile de cazare. Acestea sunt obligate să emită o chitanță sau un document fiscal care să confirme achitarea sumei.

Cât costă Taxa pentru Reziliență Climatică în funcție de cazare

Costul taxei variază în funcție de tipul și categoria cazării, precum și de sezon. Grecia a stabilit două perioade tarifare: sezon de vârf (aprilie – octombrie) și extrasezon (noiembrie – martie).

Tarife pentru hoteluri:

  • 1-2 stele: 2 euro/noapte (sezon de vârf), 0,50 euro/noapte (extrasezon)
  • 3 stele: 5 euro/noapte (sezon de vârf), 1,50 euro/noapte (extrasezon)
  • 4 stele: 10 euro/noapte (sezon de vârf), 3 euro/noapte (extrasezon)
  • 5 stele: 15 euro/noapte (sezon de vârf), 4 euro/noapte (extrasezon)

Camere și apartamente autorizate:

  • Aprilie – octombrie: 2 euro/noapte
  • Noiembrie – martie: 0,50 euro/noapte

Locuințe înregistrate în Registrul de Închirieri pe Termen Scurt:

  • Sub 80 mp: 8 euro/noapte (sezon de vârf), 2 euro/noapte (extrasezon)
  • Peste 80 mp: 15 euro/noapte (sezon de vârf), 4 euro/noapte (extrasezon)

Vile și reședințe turistice mobilate:

  • Sub 80 mp: 8 euro/noapte (sezon de vârf), 2 euro/noapte (extrasezon)
  • Peste 80 mp: 15 euro/noapte (sezon de vârf), 4 euro/noapte (extrasezon)

Această taxă se aplică per unitate de cazare și nu variază în funcție de numărul de persoane cazate.

Cum se achită taxa

În general, taxa este plătită direct la locația de cazare, fie la check-in, fie la check-out, iar în unele cazuri poate fi achitată prin intermediul platformelor de rezervări, cum ar fi Booking.com sau Airbnb, dacă această opțiune este activată de către proprietar. În cazul în care taxa este plătită în avans și rezervarea este anulată, suma trebuie returnată.

Legislația din Grecia impune ca Taxa pentru Reziliență Climatică să fie afișată separat pe confirmarea rezervării, alături de prețul cazării. În caz contrar, unitatea de cazare nu respectă reglementările în vigoare. Metodele de plată pot varia, de la numerar la card sau transfer bancar.

Cum poți economisi pe durata vacanței

Dacă vrei să reduci cheltuielile legate de această taxă, există câteva soluții legale:

  • Călătorește în extrasezon: Tarifele sunt mai mici între noiembrie și martie, iar destinațiile turistice sunt mai liniștite.
  • Alege să stai la prieteni sau rude: Taxa nu se aplică dacă ești găzduit într-o locuință privată.
  • Ia în considerare închirierea pe termen lung: Dacă ai posibilitatea, un contract de închiriere pe termen lung te poate scuti de această obligație.
  • Pregătește-te cu numerar: Deși multe unități acceptă plata cu cardul, în unele zone mai puțin turistice, plata în numerar poate fi singura opțiune.

Ce se întâmplă dacă nu plătești taxa

În cazul în care refuzi să achiți taxa, ți se poate refuza cazarea sau poți primi o amendă. Este important să păstrezi chitanța primită după plată, aceasta putând fi solicitată de autoritățile locale pentru verificare.

Taxa pentru Reziliență Climatică este o măsură prin care Grecia dorește să își protejeze patrimoniul natural și să combată efectele schimbărilor climatice, asigurându-se că frumusețile sale naturale vor fi conservate pentru generațiile viitoare. Așa cum notează Știrile ProTV, turiștii sunt încurajați să se informeze din timp despre aceste costuri suplimentare și să ia măsuri pentru a-și planifica vacanțele în mod inteligent.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația de ultim moment, de la vârful țării, face acum înconjurul presei cu o viteză neașteptată! Nimeni nu credea că se va ajunge până aici, dar iată-ne, dragi cetățeni. Breaking news, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul
Viva.ro
Informația de ultim moment, de la vârful țării, face acum înconjurul presei cu o viteză neașteptată! Nimeni nu credea că se va ajunge până aici, dar iată-ne, dragi cetățeni. Breaking news, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul
Divorț la nivel înalt în politică. Incredibil ce a aflat despre soțul ei, după ani de mariaj! „Mi se face rău când mă gândesc”
Unica.ro
Divorț la nivel înalt în politică. Incredibil ce a aflat despre soțul ei, după ani de mariaj! „Mi se face rău când mă gândesc”
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Elle.ro
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
gsp
Celebrul luptător face dezvăluiri tulburătoare: „Mi-am făcut de râs familia! Nu vreau să ajung ca tatăl meu, băutura i-a distrus viața”
GSP.RO
Celebrul luptător face dezvăluiri tulburătoare: „Mi-am făcut de râs familia! Nu vreau să ajung ca tatăl meu, băutura i-a distrus viața”
Noua sală ultramodernă a României va fi inaugurată săptămâna viitoare » Nimeni nu va ghici primul meci care va fi găzduit acolo
GSP.RO
Noua sală ultramodernă a României va fi inaugurată săptămâna viitoare » Nimeni nu va ghici primul meci care va fi găzduit acolo
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Mihaela Rădulescu a aprins o lumânare pentru Felix Baumgartner. Ce a văzut pe cer în acel moment a făcut-o să zâmbească
Tvmania.ro
Mihaela Rădulescu a aprins o lumânare pentru Felix Baumgartner. Ce a văzut pe cer în acel moment a făcut-o să zâmbească

Știri România

Parteneri
„Pompeii nu a fost îngropat sub lavă“. Arheologul Darius Arya explică adevărata poveste a orașului distrus de Vezuviu
Adevarul.ro
„Pompeii nu a fost îngropat sub lavă“. Arheologul Darius Arya explică adevărata poveste a orașului distrus de Vezuviu
Suporterul lui Dinamo care a aruncat cu bere în Anzor, interdicție un an pe stadion!
Fanatik.ro
Suporterul lui Dinamo care a aruncat cu bere în Anzor, interdicție un an pe stadion!
3.000.000 de oameni au dificultăți în accesul la apă potabilă
Financiarul.ro
3.000.000 de oameni au dificultăți în accesul la apă potabilă
Parteneri
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Elle.ro
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
Jandarmii au oprit-o pentru un "bagaj suspect". Atunci, iubitul ei a îngenuncheat și a cerut-o de soție
ObservatorNews.ro
Jandarmii au oprit-o pentru un "bagaj suspect". Atunci, iubitul ei a îngenuncheat și a cerut-o de soție
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Libertateapentrufemei.ro
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Parteneri
Celebrul luptător face dezvăluiri tulburătoare: „Mi-am făcut de râs familia! Nu vreau să ajung ca tatăl meu, băutura i-a distrus viața”
GSP.ro
Celebrul luptător face dezvăluiri tulburătoare: „Mi-am făcut de râs familia! Nu vreau să ajung ca tatăl meu, băutura i-a distrus viața”
Marea rivală a Simonei Halep, de nerecunoscut pe plajele din Grecia
GSP.ro
Marea rivală a Simonei Halep, de nerecunoscut pe plajele din Grecia
Parteneri
Marele câștigător: RUSIA. Europa riscă să cadă în capcana dronelor
Mediafax.ro
Marele câștigător: RUSIA. Europa riscă să cadă în capcana dronelor
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Wowbiz.ro
El este militarul în vârstă de 26 de ani găsit mort în pădurea Babadag. Fusese dat dispărut
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Wowbiz.ro
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Două cutremure au zguduit România la diferență de câteva ore. Unde s-au produs
Redactia.ro
Două cutremure au zguduit România la diferență de câteva ore. Unde s-au produs
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani
KanalD.ro
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani

Politic

Parteneri
Iașul, pe locul doi în România după numărul de locuințe. Cum au schimbat comunele metropolitane harta județului
ZiaruldeIasi.ro
Iașul, pe locul doi în România după numărul de locuințe. Cum au schimbat comunele metropolitane harta județului
Ce face Laura Teodoru după ce a demisionat de la Digi 24 în urmă cu 9 ani. Fosta prezentatoare s-a retras complet din viața publică
Fanatik.ro
Ce face Laura Teodoru după ce a demisionat de la Digi 24 în urmă cu 9 ani. Fosta prezentatoare s-a retras complet din viața publică
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință
Spotmedia.ro
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință