De ce a fost introdusă Taxa pentru Reziliență Climatică

Noua taxă vine ca răspuns la provocările tot mai frecvente generate de schimbările climatice, cum ar fi valurile de căldură extreme, incendiile de vegetație și fenomenele meteo severe care afectează în special regiunile de coastă și insulele.

Fondurile colectate sunt folosite pentru proiecte precum prevenirea incendiilor, protecția împotriva inundațiilor, refacerea zonelor afectate de dezastre naturale și modernizarea infrastructurii din zonele turistice.

„Taxa pentru Reziliență Climatică este destinată exclusiv implementării măsurilor de protecție a mediului. Este o necesitate pentru a asigura sustenabilitatea turismului în Grecia, pe fondul schimbărilor climatice”, relatează sursa citată.

Taxa a înlocuit vechea taxă de cazare și este colectată în numele statului de către unitățile de cazare. Acestea sunt obligate să emită o chitanță sau un document fiscal care să confirme achitarea sumei.

Cât costă Taxa pentru Reziliență Climatică în funcție de cazare

Costul taxei variază în funcție de tipul și categoria cazării, precum și de sezon. Grecia a stabilit două perioade tarifare: sezon de vârf (aprilie – octombrie) și extrasezon (noiembrie – martie).

Tarife pentru hoteluri:

1-2 stele: 2 euro/noapte (sezon de vârf), 0,50 euro/noapte (extrasezon)

2 euro/noapte (sezon de vârf), 0,50 euro/noapte (extrasezon) 3 stele: 5 euro/noapte (sezon de vârf), 1,50 euro/noapte (extrasezon)

5 euro/noapte (sezon de vârf), 1,50 euro/noapte (extrasezon) 4 stele: 10 euro/noapte (sezon de vârf), 3 euro/noapte (extrasezon)

10 euro/noapte (sezon de vârf), 3 euro/noapte (extrasezon) 5 stele: 15 euro/noapte (sezon de vârf), 4 euro/noapte (extrasezon)

Camere și apartamente autorizate:

Aprilie – octombrie: 2 euro/noapte

2 euro/noapte Noiembrie – martie: 0,50 euro/noapte

Locuințe înregistrate în Registrul de Închirieri pe Termen Scurt:

Sub 80 mp: 8 euro/noapte (sezon de vârf), 2 euro/noapte (extrasezon)

8 euro/noapte (sezon de vârf), 2 euro/noapte (extrasezon) Peste 80 mp: 15 euro/noapte (sezon de vârf), 4 euro/noapte (extrasezon)

Vile și reședințe turistice mobilate:

Sub 80 mp: 8 euro/noapte (sezon de vârf), 2 euro/noapte (extrasezon)

8 euro/noapte (sezon de vârf), 2 euro/noapte (extrasezon) Peste 80 mp: 15 euro/noapte (sezon de vârf), 4 euro/noapte (extrasezon)

Această taxă se aplică per unitate de cazare și nu variază în funcție de numărul de persoane cazate.

Cum se achită taxa

În general, taxa este plătită direct la locația de cazare, fie la check-in, fie la check-out, iar în unele cazuri poate fi achitată prin intermediul platformelor de rezervări, cum ar fi Booking.com sau Airbnb, dacă această opțiune este activată de către proprietar. În cazul în care taxa este plătită în avans și rezervarea este anulată, suma trebuie returnată.

Legislația din Grecia impune ca Taxa pentru Reziliență Climatică să fie afișată separat pe confirmarea rezervării, alături de prețul cazării. În caz contrar, unitatea de cazare nu respectă reglementările în vigoare. Metodele de plată pot varia, de la numerar la card sau transfer bancar.

Cum poți economisi pe durata vacanței

Dacă vrei să reduci cheltuielile legate de această taxă, există câteva soluții legale:

Călătorește în extrasezon: Tarifele sunt mai mici între noiembrie și martie, iar destinațiile turistice sunt mai liniștite.

Tarifele sunt mai mici între noiembrie și martie, iar destinațiile turistice sunt mai liniștite. Alege să stai la prieteni sau rude: Taxa nu se aplică dacă ești găzduit într-o locuință privată.

Taxa nu se aplică dacă ești găzduit într-o locuință privată. Ia în considerare închirierea pe termen lung: Dacă ai posibilitatea, un contract de închiriere pe termen lung te poate scuti de această obligație.

Dacă ai posibilitatea, un contract de închiriere pe termen lung te poate scuti de această obligație. Pregătește-te cu numerar: Deși multe unități acceptă plata cu cardul, în unele zone mai puțin turistice, plata în numerar poate fi singura opțiune.

Ce se întâmplă dacă nu plătești taxa

În cazul în care refuzi să achiți taxa, ți se poate refuza cazarea sau poți primi o amendă. Este important să păstrezi chitanța primită după plată, aceasta putând fi solicitată de autoritățile locale pentru verificare.

Taxa pentru Reziliență Climatică este o măsură prin care Grecia dorește să își protejeze patrimoniul natural și să combată efectele schimbărilor climatice, asigurându-se că frumusețile sale naturale vor fi conservate pentru generațiile viitoare. Așa cum notează Știrile ProTV, turiștii sunt încurajați să se informeze din timp despre aceste costuri suplimentare și să ia măsuri pentru a-și planifica vacanțele în mod inteligent.

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