Între 2007 și 2024, autoritățile din statul american Florida au colectat de la restaurante și fabrici de procesare circa 500.000 de tone de cochilii de stridii și scoici inutilizabile și le-au aruncat în Golful Mexic.

Astfel, în loc să ajungă la gropile de gunoi, cochiliile au fost plasate în zone în care recifele naturale de stridii dispăruseră constant de-a lungul anilor. Scopul era de a reconstrui pe termen lung recifele de stridii deteriorate și habitatele de coastă.

La început, proiectul a fost criticat, unii întrebându-se dacă echivala cu aruncarea unor deșeuri în ocean. Or, în stadiile incipiente, existau puține dovezi vizibile că funcționa și chiar și cercetătorii nu erau siguri dacă efortul va reuși. ​​Dar, sub suprafață, procesele ecologice critice începuseră deja.

Odată ce cochiliile au fost plasate sub apă, bacteriile le-au colonizat rapid suprafețele, formând un strat subțire cunoscut sub numele de „biofilm”. Acesta este unul dintre primele elemente constitutive ale unui ecosistem marin sănătos, deoarece creează condițiile necesare pentru ca alte organisme să se atașeze, să se stabilească și să crească.

Pe măsură ce cochiliile se descompuneau încet, acestea eliberau calciu în apa din jur, creând zone mici cu o compoziție chimică diferită. Aceste schimbări lente au ajutat la stabilirea condițiilor necesare formării unei game largi de organisme marine care depind de ele pentru a supraviețui.

Stridiile au nevoie, de asemenea, de suprafețe dure pentru a se dezvolta. Pe măsură ce multe recife naturale dispăruseră în timp, o mare parte din fundul mării a devenit moale și nisipos, ceea ce a îngreunat stabilirea noilor stridii. Cochiliile reciclate au oferit fundația lipsă, permițând noilor recife de stridii să se stabilească.

Procesul de restaurare a durat aproape două decenii, dar a dus la o recuperare semnificativă a populațiilor de stridii. Acest lucru, la rândul său, a contribuit la îmbunătățirea calității apei, deoarece stridiile filtrează în mod natural apa de mare.

Cercetătorii au asociat, de asemenea, restaurarea recifelor cu reducerea înfloririi algelor dăunătoare și cu o apă mai curată, care susține o varietate mai largă de plante și animale marine.

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