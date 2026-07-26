Fosta gimnastă a ținut să dezvăluie și partea mai puțin strălucitoare a ședinței foto, cu o sinceritate plină de umor.

Aflată într-o formă fizică excelentă, care trădează anii de antrenamente intense, Diana Bulimar atrage toate privirile într-un costum de baie din două piese. Cu un imprimeu modern, costumul de baie cu croială minimalistă îi pune în valoare silueta atletică, picioarele tonifiate și talia definită. În imagini, fosta campioană apare bronzată și relaxată.

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Diana Bulimar: „Radu m-a cocoțat pe niște stânci”

Realitatea din spatele imaginilor spectaculoase a fost, însă, mult mai „arzătoare” decât s-ar crede. Diana a povestit că temperaturile erau extrem de ridicate, iar terenul stâncos ales de iubitul ei a pus-o la încercare.

„Nu vă lăsați păcăliți de imagini. Eram la 39 de grade, Radu m-a cocoțat pe niște stânci de zici că aveam arici sub tălpi”, a scris Diana Bulimar pe Instagram.

Radu Dumitrache a văzut potențialul artistic al peisajului și a vrut să surprindă cadrul ideal. Chiar dacă disconfortul termic și stâncile i-au dat de furcă, fosta gimnastă a fost încântată de rezultat.

„Asta pentru că a avut el un concept frumos cu căsuțele alea în spate. A meritat totuși efortul”, a concluzionat sportiva.

Cum s-au cunoscut Diana Bulimar și Radu Dumitrache

Diana Bulimar și-a cunoscut iubitul în timpul unei drumeții pe munte, unde gimnasta a fost cea care a inițiat dialogul. Fosta concurentă de la America Express a povestit cum s-a întâmplat totul.

„Eu și Radu ne-am întânit într-o tabără de fotografie, în care el venise pentru a filma un fel de minidocumentar cu ce s-a întâmplat acolo, eu, pe partea cealaltă, am venit pentru a învăța, a fi nouă în toată această aventură. Cumva el nu și-ar fi permis să vorbească cu mine. S-a întâmplat o drumeție de 14 km pe munți. El fiind fotograf, căra o blendă, care este un cerculeț așa și când îl desfaci se face foarte mare. Și am înțeles un km, 2, 3, dar tot îi bălăngănea chestia aia de geantă și nu înțelegeam. Și m-am băgat în seamă cu el”, a spus ea pentru Impact.

Foto: Instagram

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