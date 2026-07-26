Geamul respectiv a fost înlocuit contra cost de către producătorul ramelor CFR Călători, compania franceză Alstom, dar reprezintă o nouă situație care arată necesitatea asigurării ramelor Alstom.

Incidente repetate și avarii costisitoare la ramele Alstom Coradia

CFR Călători a lansat pentru a doua oară în acest an licitația pentru asigurarea ramelor Alstom Coradia, o necesitate devenită evidentă în urma numeroaselor incidente care au generat pierderi financiare considerabile. Din 2022 până în 2024, daunele acumulate de companie au însumat peste 6,29 milioane de lei, potrivit Club Feroviar.

Un exemplu elocvent al pagubelor recente s-a înregistrat pe 25 decembrie 2025, când mecanicul unei rame electrice TS07 a spart geamul lateral al postului de conducere, după ce a uitat cheia de acces. Alstom, producătorul francez al ramelor, a fost nevoit să înlocuiască geamul și mecanismul ușii de acces, costurile fiind suportate de CFR Călători.

Un alt incident a avut loc pe 9 martie 2025, când geamul lateral al unui vagon al trenului IR 16008, ce circula pe ruta Brașov-București Nord, a fost spart în zona Chitila de către persoane care au aruncat cu pietre. Pe 29 decembrie 2025, la preluarea unei alte rame pentru trenul 16083, mecanicul a descoperit mai multe avarii, inclusiv geamuri sparte și uși deteriorate.

Reviziile uzuale au scos la iveală alte probleme: pe 16 ianuarie 2026, la rama TS05, cilindrul de frână al unei osii era avariat, iar pe 10 februarie 2026, ușa unei toalete a fost găsită deformată.

Costuri majore și riscuri acoperite prin asigurare

Conform datelor furnizate, accidentele produse la trecerile la nivel cu calea ferată au generat daune de peste 5,77 milioane de lei în ultimii doi ani, în timp ce actele de vandalism, precum graffiti-ul sau spargerea geamurilor, au adăugat alte 523.617 lei la pierderi.

Noua asigurare, pentru care CFR Călători a alocat o sumă estimată între 572.000 și 13,73 milioane de lei, vizează nu doar materialul rulant, ci și 360 de angajați, incluzând mecanici de locomotivă, mecanici instructori și șefi de tren. Polița va acoperi riscuri diverse, de la accidente feroviare și acte de vandalism, până la furturi sau prăbușiri ale clădirilor. În cazul unui incident, valoarea maximă acoperită va fi de 100.000 de euro, cu o franșiză de 15%.

Necesitatea unei soluții pe termen lung

,,Fiecare incident subliniază importanța unei asigurări adecvate pentru ramele Alstom Coradia, mai ales că daunele sunt acoperite în prezent din bugetul propriu al companiei”, a declarat un reprezentant al CFR Călători.

Contractul de asigurare va fi valabil până la finalul anului 2028, cu posibilitatea de prelungire. În contextul în care situațiile neprevăzute continuă să apară, CFR Călători încearcă astfel să minimizeze impactul financiar asupra bugetului său, asigurând protecția atât a materialului rulant, cât și a personalului implicat în operarea trenurilor.

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