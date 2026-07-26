Primele indicii au apărut într-o filmare pentru o campanie publicitară a unui brand de haine. În cadrele de la ședința foto, urmăritorii au observat burtica de gravidă și gestul discret al influenceriței, care și-a dus la un moment dat mâna în dreptul abdomenului.

„A fost o vreme când doar visam la momente ca acesta. Acum am ajuns să le numesc muncă. Continuă să mergi înainte”, a scris Marisa Paloma, pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6



Confirmarea a venit în secțiunea de comentarii a postării. O urmăritoare a întrebat-o dacă al doilea bebe este pe drum. Marisa Paloma a răspuns folosind emoticoane, confirmând astfel speculațiile fanilor.

Această etapă vine după ce, în trecut, influencerița mărturisea într-un interviu televizat că ea și partenerul ei își doresc un al doilea copil, pentru ca fiica lor să aibă un frate sau o soră.

„Ne mai dorim un copil, însă nu acum. Într-o perioadă multă lume credea că sunt însărcinată, dar eram doar grăsuță. Ne mai dorim încă un copil mai mult pentru ea, considerăm că ar fi wow să mai avem încă un copil în familie”, declara Marisa Paloma, în urmă cu ceva timp, pentru Antena Stars, conform Spynews.

Marisa Paloma, câștigătoarea „Bravo, ai stil” 2017, a devenit pentru prima oară mamă, în urmă cu 5 ani. Ea a povestit atunci cum i-a dat vestea lui Liviu. „A fost foarte simplu pentru că la fix șase zile mi-am făcut un test de sarcină și mi-au apărut două linii. Era mult prea devreme să faci test, dar eu i-am zis că au apărut două liniuțe transparente. I-am zis să nu ne bucurăm, dar cumva am știut că așa era să fie”.

Foto: Instagram

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE