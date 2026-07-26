„În vacanță, sunt relaxat, dar există lucruri care nu sunt negociabile”, a declarat el într-un interviu pentru publicația elvețiană Blick, membră a trustului Ringier.

Reguli pentru consumul de apă și alimente

Întrebat dacă bea apă de la robinet în străinătate, Mertens a explicat că în țări cu o infrastructură bine pusă la punct, precum Italia, unde merge frecvent cu familia, consumă fără probleme apă de la robinet și folosește gheață în băuturi.

„Cred că în majoritatea țărilor cu o aprovizionare bine controlată cu apă – mai ales în țările industrializate occidentale – ești în siguranță, atâta timp cât nu există avertismente locale. Gustul apei, care uneori are un conținut ridicat de clor, este însă o altă discuție”, a explicat medicul.

În schimb, în țările fără o rețea controlată de apă, Mertens adoptă o strategie strictă: „Mă ghidez după regula «fierbe, gătește, curăță sau uită». Asta înseamnă să consum doar lichide fierte și mâncăruri, în special carnea, bine gătite”

De ce este important să curățăm fructele?

Mertens recomandă să consumăm doar fructe care pot fi decojite.

„Mai bine mănânci o banană pe care ai curățat-o tu decât un măr care ar fi putut intra în contact cu apă contaminată sau mâini murdare. Este ușor să uiți acest lucru, mai ales când ai în față un platou cu fructe tropicale”, a declarat medicul.

Supa și street food-ul

În ceea ce privește supele, medicul spune că, dacă sunt bine fierte, riscul de a conține germeni periculoși este redus.

„În Thailanda, mănânc fără grijă o supă fierbinte de la colțul străzii”. Totuși, avertizează că produsele de tip street food care nu sunt suficient încălzite pot fi riscante: „Nu este doar o problemă de sănătate, ci îți poate distruge întreaga vacanță. Faptul că localnicii nu se îmbolnăvesc nu înseamnă că noi, turiștii, suntem la fel de norocoși”.

Cât de repede apar simptomele?

Timpul în care apar simptomele după consumul de alimente contaminate depinde de tipul de agent patogen.

„Dacă este vorba de bacterii care produc toxine alimentare, simptomele pot apărea în câteva ore și, din fericire, dispar rapid. În cazul unei infecții bacteriene efective, cum ar fi cu Salmonella, perioada de incubație poate varia între 6 și 72 de ore. Pentru norovirus, de obicei durează între 12 și 48 de ore”.

„Nu toată lumea se îmbolnăvește după expunerea la un agent patogen gastrointestinal”, subliniază medicul.

„Sistemul imunitar joacă un rol important – unii oameni pot fi mai rezistenți, mai ales dacă au fost expuși anterior acelui agent patogen. De aceea, unii membri ai familiei pot fi sănătoși, în timp ce alții sunt grav afectați”.

Atenție la igiena personală

Un moment banal, cum ar fi clătirea periuței de dinți cu apă de la robinet într-o țară străină, poate duce la contaminare. Soluția? „Dacă se întâmplă asta, puneți periuța într-un vas cu apă clocotită. Apa caldă de la boiler nu este suficient de fierbinte, iar calitatea ei poate fi chiar mai scăzută decât a apei reci de la robinet”, sfătuiește Mertens.

Dacă nu aveți acces la apă fiartă, puteți să dezinfectați periuța și să o lăsați să se usuce la soare. „Razele UV au un anumit efect dezinfectant, combinat cu uscarea”.

Cu o experiență vastă acumulată în Elveția, Germania și SUA, Joachim Mertens, tatăl a patru copii, este convins că o bună informare și respectarea regulilor de igienă pot face diferența între o vacanță de vis și una compromisă.

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