Orașe și insule celebre introduc taxe de intrare, sunt sufocate de vase de croazieră și generează proteste din partea localnicilor. Totuși, Europa ascunde alternative spectaculoase care oferă exact aceeași arhitectură, aceleași ape turcoaz sau canale romantice, însă la un ritm mult mai relaxat și la costuri substanțial reduse.

Bruges (Belgia): canale romantice și liniște medievală, în loc de Veneția

Veneția a depășit pragul de 20 de milioane de vizitatori pe an, fiind nevoită să introducă taxe de acces pentru vizitatorii de o zi în încercarea de a gestiona aglomerația. Canalele venețiene sunt deseori blocate de ambarcațiuni, iar fotografiile fără zeci de alți turiști în cadru au devenit o raritate.

Pentru cei care își doresc farmecul canalelor navigabile, podurilor de piatră și al clădirilor istorice cu fațade impresionante, Bruges reprezintă o alternativă excelentă. Orașul belgian păstrează o atmosferă medievală autentică, iar dimensiunile sale permit explorarea ușoară la pas într-o singură zi, departe de zgomotul marilor mase de turiști.

Menorca (Spania): plaje turcoaz și coaste sălbatice, fără îmbulzeala din Santorini

Faimosul apus din Santorini a devenit o experiență epuizantă pentru mulți vizitatori, marcată de cozi lungi și tarife de trei sau patru ori mai mari comparativ cu restul Greciei. Zilnic, mii de pasageri coboară de pe navele de croazieră direct pe străduțele înguste ale insulei.

Insula Menorca din arhipelagul Balearelor oferă o schimbare de decor reconfortantă. Cu plaje cu apă turcoaz de o claritate rară, sate liniștite și o coastă sălbatică protejată, Menorca păstrează un ritm calm și un nivel al prețurilor mult mai accesibil, eliminând senzația de spațiu suprapopulat.

Procida (Italia): farmecul caselor pastelate, în loc de Positano

Coasta Amalfi și faimoasa stațiune Positano atrag anual numeroși vizitatori dornici să admire clădirile colorate cocoțate pe stânci. Cu toate acestea, popularitatea extremă vine la pachet cu un trafic infernal în sezonul cald și prețuri la restaurante duble față de restul Italiei.

La o scurtă cursă cu feribotul din Napoli se află Procida, o insulă mică ce păstrează intactă estetica caselor pastelate de la malul mării. Desemnată Capitală Europeană a Culturii în 2022, Procida își menține statutul de sat de pescari autentic, unde atmosfera este relaxată, iar preparatele tradiționale se servesc la prețuri corecte.

Paros (Grecia): arhitectură cicladică, la jumătate din prețul din Mykonos

Cunoscută cândva ca o bijuterie tradițională, insula Mykonos s-a transformat treptat într-o capitală a petrecerilor și a prețurilor ridicate, pierzând o parte din stilul său tradițional.

În schimb, insula Paros păstrează farmecul cicladic incontestabil: căsuțe albe, ferestre și uși de un albastru intens și străduțe pietruite. Atmosfera rămâne una caldă și autentică, specifică insulelor grecești, totul la prețuri reduse la jumătate față de cele din Mykonos.

Valencia (Spania): arhitectură futuristă și plaje întinse, în loc de Barcelona

Barcelona se confruntă cu proteste tot mai frecvente ale locuitorilor împotriva turismului masiv și cu o creștere accelerată a prețurilor la cazare, care s-au dublat în ultimii cinci ani.

Valencia se impune ca o alternativă excelentă pe litoralul spaniol. Orașul îmbină plajele late cu o arhitectură spectaculoasă, reprezentată de celebrul complex Orașul Artelor și Științelor. În plus, fiind locul de naștere al preparatului paella, Valencia oferă o experiență gastronomică bogată, la un ritm de viață mult mai relaxat.

Cracovia (Polonia): centru medieval impunător și prețuri accesibile, în loc de Praga

Centrul istoric al Pragăi este recunoscut pentru frumusețea sa, însă numărul ridicat de turiști prezenți în orice perioadă a anului face ca plimbările prin zona centrală să fie uneori aglomerate.

Cracovia oferă un centru medieval excepțional de bine conservat, dominat de o piață centrală uriașă construită în secolul al XIII-lea. Orașul polonez atrage prin istoria sa, viața culturală activă și costurile sensibil mai mici la cazare și mâncare.

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