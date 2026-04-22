Această trecere de la vechiul standard de 50% a fost realizată prin optimizarea instalației N-Hexan, teste riguroase de calitate și expertiza echipei locale.

Utilizat pentru extragerea uleiurilor

Noul sortiment se remarcă printr-o stabilitate superioară, fiind destinat unor sectoare industriale cheie.

Este utilizat în principal pentru extragerea uleiurilor, Vega aprovizionând integral toate fabricile de ulei alimentar din România.

Noul hexan fierbe la o temperatură mai scăzută (circa 69°C), are o rată de extracție îmbunătățită și reduce timpii de producție, ajutând partenerii să își eficientizeze costurile.

De asemenea, susține producția de polipropilenă, vopsele, adezivi, cauciuc și servește ca degresant industrial.

„Producția hexanului de puritate superioară reflectă angajamentul companiei pentru inovare, eficiență și adaptare la nevoile pieței. Suntem unul dintre cei mai mari producători din Europa și recunoscuți la nivel mondial […] Dezvoltarea portofoliului de produse cu valoare adăugată ridicată este o direcție prioritară pentru noi”, a declarat Sorin Graure, directorul general al Rompetrol Rafinare.

Producție, piață și exporturi

Hexanul normal, precum cel obținut la Vega, reprezintă aproximativ 70% din totalul mondial, iar cererea sa este dictată în proporție de peste 60% de industria alimentară.

  • Capacitate curentă: Aproximativ 150 de tone/zi, cantitate ce va fi ajustată flexibil în funcție de cererea pieței.
  • Piața internă vs export: Rafinăria acoperă integral consumul național de aproximativ 4.000 de tone pe an. Restul merge către export pe piețe majore din Europa (Germania – liderul consumului european, Franța, Italia, Polonia, Belgia, Cehia) și Asia (India – al doilea consumator global, Pakistan, Uzbekistan).
  • Cifre și obiective: După ce a produs circa 93.000 de tone în anul precedent, compania și-a propus pentru anul 2026 un volum de producție similar, estimat la 90.000 de tone.

Activitatea Rafinăriei Vega (unicul producător de hexan și bitum din România) este dependentă și susținută direct de Rafinăria Petromidia, care îi furnizează materiile prime esențiale (benzină ușoară, rafinat de chimizare, păcură).

Compania Rompetrol Rafinare este deținută majoritar de KMG International (54,63% direct și indirect), în parteneriat cu statul român prin Ministerul Energiei (44,7%).

