„Am dispus Poliției Locale a Municipiului București să verifice toate construcțiile ilegale apărute pe domeniul public în zona centrală, cu precădere pe cele din aria protejată.

Am semnat deja 15 de dispoziții de desființare a acelor construcții. Acestea afectează vizual orașul nostru, blochează trotuarele și creează un sentiment de dezordine și devălmășie.

În același timp, sâmbăta acesta am analizat care sunt cauzele pentru care autorizațiile pentru ocuparea domeniului public pentru terase și restaurante se emit cu greutate. Luăm în considerare debirocratizarea și ușurarea procesului de autorizare, prin amendarea regulamentului”, a transmis Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook.

Conform acestuia, avizul de la Direcția de Urbanism nu este primit deoarece dosarele depuse prezintă mai multe vicii.

„În general, avizul de la Direcția de Urbanism nu se primește deoarece dosarele depuse au următoarele vicii:

propun prea multe mese și nu lasă suficient loc liber pentru trecători;

nu pun mesele doar în fața restaurantului lor pentru că «la vecin oricum nu e nimic»;

nu propun doar piese de mobilier urban;

«confundă» umbrelele cu copertine mobile fixate de fațade – iar pentru alea ai nevoie de autorizație, nu aviz;

«confundă» copertinele mobile fixate pe fațadă cu pergolele cu panouri mobile;

consideră că sintagma «fixate de fațadă» nu exclude existența unor stâlpi fixați de caldarâm și dacă tot avem stâlpi, de ce să nu închidem lateralele, că e curent”, conform lui Ciprian Ciucu.

De asemenea, acesta a adăugat că va invita reprezentanții industriei HoReCa la discuții pentru a găsi cele mai bune soluții, astfel încât „nici orașul să nu arate ca o sorcovă, iar operatorii de terase și restaurante să-și poate desfășura cu ușurință și în legalitate activitatea”.

Totodată, reclamele ilegale de pe trotuare vor fi scoase de Primăria București. Această măsură vine în contextul în care, potrivit primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, unele dintre prismele publicitare „nu plăteau taxe, făceau doar bani”.



