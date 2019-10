De Cristian Anton,

UPDATE – Dragoș Chitic, primarul din Piatra Neamț, a reacționat după articolul care arăta strada asfaltată care ducea spre nicăieri, cu trecere de pietoni și stop pe un deal.

Edilul a postat în replică, pe contul său de Facebook, o postare cu titlul ”Din categoria: ,,Dacă faci, de ce faci? Dacă nu faci, de ce nu faci?”!”. Primarul a spus despre strada care ”a stârnit mare vâlvă” că va fi terminată ”după ce se vor concretiza intențiile de construire a caselor” din noul cartier.

Strada care se termină brusc, pe un deal, cu trecere de pietoni și stop în mijlocul pustietății, a costat 90.000 de euro.

Suntem într-o primă etapă în acest an, în care am asfaltat de câți bani am avut. E un proiect mai amplu. Dragoș Chitic, primarul din Piatra Neamț:

Drumul este trasat și pregătit pentru circulație, doar că este cu totul inutilizabil, întrucât se oprește după ce urcă o parte din deal, în marginea orașului Piatra Neamț.

Lucrările au fost terminate anul acesta, dar primarul Dragoș Chitic asigură pe toată lumea că strada va fi prelungită.

Primar: ”Am asfaltat de câți bani am avut”

„E un cartier în dezvoltare. Planul primăriei este de a asfalta toate străzile din Piatra Neamț. Acolo este un proiect mai amplu de a asfalta toate străzile din acel cartier și se realizează în etape. Suntem într-o primă etapă în acest an, în care am asfaltat de câți bani am avut”, a declarat primarul, pentru sursa citată.

Chitic spune că și locuitorii din cartier vor contribui la continuarea lucrărilor pentru strada ce se orpește acum în buza dealului.

Strada asfaltată și marcată care duce spre nicăieri

”E un proiect mai amplu, care urmează să fie continuat anii următori. Constructorul va pune în practică exact proiectul care l-a primit. Deci strada nu se termină acolo. Va fi continuată anul viitor, pe bugetul anului viitor și cu resursele lor din cartier. E un cartier de case acolo. Sunt numeroase autorizații de construcții. Cartierul s-a dezvoltat în ultimii ani”, a precizat Dragoș Chitic.

Reacția edilului din Piatra Neamț

Primarul Dragoș Chitic a explicat de ce strada se termină brusc, pe deal, cu trecere de pietoni și stop spre nicăieri. Edilul a publicat și mai multe fotografii cu strada Sânzienilor.

”O stradă din Piatra-Neamț, pe care am modernizat-o în acest an – strada Sînzienelor, a stârnit mare vâlvă.

Am mai spus și repet: întregul cartier Pietricica va fi modernizat etapizat. Conform programului, din cele 16 străzi ale cartierului Pietricica, anul acesta am modernizat trei: Begoniei, Orhideelor și Sînzienelor, urmând să continuăm etapizat modernizarea celorlalte străzi.

Cartierul Pietricica, un cartier mai nou al orașului, aflat în plină dezvoltare, era ultimul în care nu se începuse modernizarea străzilor. Decizia de asfaltare a celor trei străzi a fost luată și în urma numeroaselor sesizări primite de la cetățenii care locuiesc în zonă.

Conform proiectului, strada Sînzienelor se intersectează la capătul dinpre muntele Pietricica perpendicular cu strada Pietrelor, o stradă care va fi modernizată în perioada următoare, după ce se vor concretiza intențiile de construire a caselor. Pentru etapa următoare avem în plan modernizarea și altor străzi din același cartier, dintre care: Schitului, Aleea Valea Albă, Lutăriei, Pietricica șa.

Și se cuvine să mai spun ceva: la preluarea mandatului de primar am demarat un amplu program de modernizare a străzilor din Piatra-Neamț. Din cei 163 km de străzi din oraș mai sunt în acest moment de modernizat doar 12 km. Mai este puțin și ne atingem obiectivul propus: Piatra-Neamț – un oraș cu toate străzile asfaltate.

Sper să fim promovați la fel de mult și la finalizarea acestui proiect!”, a scris primarul Dragoș Chitic.

