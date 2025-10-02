Contrastul dintre cele două elemente este cinic, pentru că memoria unui tânăr care și-a dat viața pentru libertate ajunge să fie onorată în umbra unui simbol al regimului împotriva căruia a luptat.

Asocierea nu este interzisă explicit de lege

Situația datează din noiembrie 2022, când Direcția de Întreținere și Administrare Patrimoniu (DIAP), instituție aflată în subordinea Primăriei Tulcea, a montat plăcuțele, la solicitarea reprezentanților administrației locale.

După cum se poate distinge în imaginea de mai jos, inscripția de pe placa de beton indică „Șantierul Tineretului”, iar dedesubt este trecut 1985, fiind o amintire directă a ultimilor ani ai regimului comunist.

Colaj cu stemele UTC lângă plăcuța cu numele străzii după eroul-martir al Revoluției, Gavrilov Corneliu

Din punct de vedere juridic, în România, însemnele care onorează regimul totalitar comunist nu sunt interzise în mod expres prin lege, spre deosebire de simbolurile fasciste sau naziste.

L-am contactat în scris pe edilul municipiului Tulcea, Ștefan Ilie, profesor de istorie la bază, pentru a-l întreba cum interpretează faptul că memoria unui erou-martir al Revoluției este asociată vizual cu simbolurile Uniunii Tineretului Comunist și dacă, în opinia sa, este potrivit ca asemenea relicve ale regimului totalitar să rămână expuse în spațiul public, la peste trei decenii de la căderea comunismului.

Conform unui răspuns semnat de Ștefan Ilie, Primăria Tulcea va analiza cazul expus în colaborare cu asociația de proprietari și va lua decizia optimă în vederea înlăturării plăcuțelor.

36 de ani de la moartea lui Corneliu Gavrilov

Soldat în termen la UM 01026 București, tulceanul Corneliu Gavrilov avea 20 de ani atunci când Revoluția din 1989 i-a curmat destinul.

Corneliu Gavrilov

Pe 23 decembrie, se afla în sediul Comitetului Central al PCR din București, în zona Direcției a V-a, când un glonț l-a nimerit în zona gâtului.

Declarat erou-martir al Revoluției, trupul său a fost adus acasă, la Tulcea, unde își doarme somnul de veci în Cimitirul Eternitatea din oraș.

Mormântul lui Gavrilov Corneliu. Foto: Adrian Anton

În semn de recunoștință, strada 23 August – o zi de maximă importanță pentru regimul comunist din România – a fost rebotezată după numele tânărului tulcean căzut la Revoluție.

Astăzi, pe frontispiciul acelei străzi stă scris „Gavrilov Corneliu”, ca un omagiu adus sacrificiului său. Paradoxal însă, memoria eroului coexistă cu relicvele comuniste încă vizibile pe blocurile din jur, unde sigla UTC și anul 1985 amintesc de regimul pe care Corneliu l-a înfruntat cu prețul vieții.