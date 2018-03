Șoferii din Timișoara care se încumetă să iasă cu mașinile zilele acestea prin oraș sunt nevoiți să facă slalom printre craterele formate în carosabil mai ceva ca pe pista de karting. Multe străzi din oraș, unele asfaltate chiar anul trecut, s-au umplut de cratere, chiar dacă iarna aceasta nu a fost atât de dură cu timișorenii, în condițiile în care a nins doar câteva zile la sfârșitul lui februarie. Drumarii dau vina pe deszăpezire.

Societatea de Drumuri Municipale, adică societatea Consiliului Local, cea care întreține, repară și deszăpezește străzile din oraș, are un calendar plin în aceste zile. Orașul s-a umplut de gropi, iar drumarii dau vina pe… deszăpezire, pe care tot ei o fac. Primarul orașului de pe Bega, Nicolae Robu, crede că nici asfaltul folosit nu este foarte calitativ.

Primarul Timișoarei a văzut și el gropile din oraș, dar consideră că nu se poate spune chiar atât de dur că orașul e plin de gropi. Șoferii sunt însă de altă părere și se plâng că străzi asfaltate în toamna anului trecut sunt acum pline de cratere.

Edilul-șef spune că drumarii s-au plâns că gropile au fost create de soluțiile cu care a fost deszăpezit orașul.

De serviciile de deszăpezire se ocupă însă aceeași firmă care repară străzile din Timișoara, dar și o altă firmă a primăriei, societatea de salubritate Retim.

“Sunt foarte nemulțumit să constat că drumuri, altă dată impecabile, au ajuns, după această perioadă scurtă de frig, în care am avut și zăpadă, în care s-a făcut și deszăpezire, cu substanțe diverse, au ajuns cu un număr supărător de mare de gropi. Nu putem spune că e orașul plin de gropi, dar noi am avut drumurile oglindă, erau impecabile astă toamnă. În astfel de zone unde totul era impecabil, acum văd gropi. Drumarii spun că de vină este soluția cu care s-a dat la deszăpezire, că cine știe ce conține, ce concentrație n-o fi fost cum trebuie și de aceea s-a degradat asfaltul în anumite puncte. Nu știu care este adevărul, însă este foarte supărător să vezi așa ceva”, a declarat primarul Timișoarei.