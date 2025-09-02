Nemulțumiri și revendicări

ANOSR susține că măsurile guvernamentale afectează negativ întregul sistem educațional. Organizația consideră că „banii alocați pentru educație sunt o investiție, nu o cheltuială” și că „anul școlar și cel universitar nu pot începe așa”.

Studenții reclamă lipsa de interes a factorilor de decizie față de nevoile reale ale sistemului de învățământ. Ei susțin că măsurile de austeritate au fost adoptate fără consultări și justificări adecvate.

Printre revendicările ANOSR se numără:

Revenirea la alocarea fondului de burse pe întregul an calendaristic

Creșterea procentului pentru calculul valorii costului standard al burselor

Reintroducerea posibilității ca studenții cu taxă să beneficieze de burse de la stat

Diversificarea formelor de sprijin pentru studenți

Abrogarea limitărilor privind facilitățile de transport feroviar

Apel la decidenți

ANOSR solicită un răspuns ferm din partea autorităților. Organizația dorește ca educația să fie tratată ca o investiție în viitorul țării, nu ca o povară pentru stat.

ANOSR declară: „ANOSR își arată solidaritatea față de studenți, profesori și elevi, având angajamentul ferm pentru apărarea principiului echității și asigurării unui sistem educațional care să răspundă nevoilor reale ale tuturor beneficiarilor direcți ai educației în România”.

Protestul din 8 septembrie

Manifestația este organizată de federațiile sindicatelor din învățământul preuniversitar. ANOSR se alătură acestui protest, împărtășind nemulțumirile față de măsurile guvernamentale.

Studenții consideră că aceste măsuri pun în pericol calitatea și echitatea din învățământ. Aceștia avertizează asupra efectelor negative pe termen lung ale deciziilor actuale.

Pe 8 septembrie, chiar la începutul noului an şcolar, sindicaliştii din Educaţie vor ieşi în stradă, organizând un protest în faţa Guvernului, urmat de un marş către Palatul Cotroceni. Cadrele didactice subliniază că acţiunea nu are ca scop obţinerea unor salarii mai mari, ci îmbunătăţirea condiţiilor din sistemul educaţional, acuzând Executivul condus de Bolojan de măsuri care le îngreunează activitatea şi afectează calitatea actului educaţional.

