Trei dintre fii lui Joaquin „El Chapo” Guzman, fostul lider al cartelului de la Sinaloa aflat acum după gratii în Statele Unite, se numără printre inculpați într-o anchetă considerată a fi parte din una din cele mai ambițioase răspunsuri de până acum la o epidemie de droguri care a ucis sute de mii de americani în ultimii opt ani.

„Mergem după întreaga rețea, de la cel mai jos nivel, la import în Mexic, la producător, la arme, la spălatorii de bani, la distribuție în Statele Unite”, a spus procurorul general Garland.

Procurorii federali au deschis trei dosare separate în care sunt acuzați peste 20 de inculpați din Mexic, China și Guatemala, dintre care opt sunt în arest. Printre cei care așteaptă extrădarea se numără și Ovidio Guzman Lopez, unul dintre fiii lui El Chapo, care a fost arestat în Mexic la începutul acestui an.

El a fost inculpat de un tribunal federal din Manhattan pentru șase capete de acuzare, inclusiv conspirație pentru a importa și distribui fentanil, și riscă condamnarea pe viață dacă va fi găsit vinovat.

„Ei știu că otrăvesc și ucid americani. Pur și simplu nu le pasă pentru că ei câștigă miliarde de dolari făcând asta”, a spus Anne Milgram, șefa Administrației pentru Controlul Drogurilor din SUA, despre fiii lui Guzman. „Lăcomia lor este șocantă și fără limite”.

Procurorii au pus sub acuzare, de asemenea, patru proprietari de companii chineze care au sprijinit cartelul. Departamentul de Trezorerie al SUA a aplicat vineri și sancțiuni împotriva companiilor chimice din China: Wuhan Shuokang Biological Technology Co Ltd și Suzhou Xiaoli Pharmatech Co Ltd.

Merrick Garland a spus că oficialii americani s-au întâlnit cu omologii mexicani în această săptămână și vor lucra cu ei pentru a „lovi în mod continuu acest inamic” și pentru a solicita extrădarea celorlalți inculpați. De asemenea, el a cerut Chinei să facă mai mult pentru a combata această problemă.

