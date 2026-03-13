Doar petrolul rusesc aflat deja pe mare poate fi cumpărat

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat pe platforma X că președintele Donald Trump ia „măsuri decisive pentru a asigura stabilitatea piețelor energetice globale și pentru a menține prețuri scăzute”. Pentru aceasta, Trezoreria SUA acordă „permisiunea temporară pentru alte țări să achiziționeze petrol rusesc aflat deja pe mare”. Potrivit lui Bessent, această măsură este „pe termen scurt”, aplicabilă „numai petrolului aflat în tranzit” și „nu va aduce un beneficiu financiar semnificativ guvernului rus”.

Potrivit Meduza, pe 6 martie, aproximativ 130 de milioane de barili de petrol rusesc se aflau pe nave, o parte semnificativă fiind întârziată în tranzit din cauza sancțiunilor. Conform The Bell, citând compania de analiză Kpler, rafinăriile din India au achiziționat deja aproximativ 30 de milioane de barili după ce SUA le-au permis acest lucru.

Kirill Dmitriev, reprezentant special al președintelui rus, a estimat că ridicarea restricțiilor SUA va afecta aproximativ 100 de milioane de barili de petrol rusesc. Dmitriev a scris pe canalul său Telegram: „Pe fondul crizei energetice în creștere, relaxarea suplimentară a restricțiilor asupra resurselor energetice rusești pare din ce în ce mai inevitabilă, în ciuda rezistenței din partea unor oficiali din Bruxelles”.

Avertismentul Iranului

Tensiunile din Orientul Mijlociu au contribuit la explozia prețurilor la petrol. La sfârșitul lunii februarie, SUA și Israel au început atacurile asupra Iranului, care a răspuns atacând aliații Washingtonului și blocând efectiv Strâmtoarea Ormuz, prin care trece un sfert din aprovizionarea mondială cu petrol. Pe 9 martie, prețul unui baril de petrol Brent a ajuns aproape de 120 de dolari, cel mai ridicat nivel din iunie 2022.

Pe 5 martie, Departamentul de Trezorerie al SUA a anunțat ridicarea interdicției privind achiziționarea de petrol rusesc de către rafinăriile din India pentru 30 de zile, măsură menită „să asigure fluxul neîntrerupt de petrol pe piața globală”.

În același timp, țările membre ale Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), care includ SUA, Turcia, Marea Britanie și Germania, au convenit să elibereze cel mai mare volum din rezervele naționale de petrol, 400 de milioane de barili, echivalentul unei treimi din totalul rezervelor. Între timp, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) a avertizat că „nu va fi posibil să se controleze artificial creșterea prețurilor la petrol” și că lumea ar trebui să se pregătească pentru „200 de dolari pe baril”.

