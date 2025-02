Căutările de eventuale victime continuă

Atacatorul, necunoscut anterior poliției, a murit și el. „Azi au murit aproximativ zece persoane”, a declarat Roberto Eid Forest, șeful Poliției din Örebro. „Făptașul nu este cunoscut poliției, nu are legături cu nicio bandă, credem că nu vor mai fi alte atacuri”, a adăugat el.

Bilanțul anterior era de cinci răniți, printre care și atacatorul. Potrivit postului de televiziune TV4, atacatorul avea 35 de ani, iar poliția i-a percheziționat casa din Örebro. El deținea un permis de port-armă și nu a avut până acum probleme cu legea.

Sursa: AFP

Poliția încă nu știe mobilul crimei

Autoritățile nu au oferit însă nicio informație despre atacator sau despre motivația acestuia. O anchetă este în desfășurare pentru „crimă, incendiere premeditată și încălcare în formă agravantă a legislației privind armele”.

Școala Risbergska, locul atacului, este destinată adulților care se pregătesc pentru un examen echivalent bacalaureatului și se află într-un campus mai larg unde sunt și alte instituții de învățământ, inclusiv pentru copii.

Elevii din Risbergska și din școlile învecinate au stat izolați timp de câteva ore înainte de a fi evacuați treptat.

🔴 ALERTE INFO - #Suède : Cinq personnes ont été touchées par des tirs dans une école à #Örebro, en Suède, dont un policier. Lagresseur a utilisé une arme automatique lors de lattaque. pic.twitter.com/8UAZw1IWcL — FranceNews24 (@FranceNews24) February 4, 2025

Mărturisirile unei profesoare

Maria Pegado, o profesoară în vârstă de 54 de ani, a declarat că cineva a deschis uşa clasei sale imediat după pauza de masă şi a strigat la toată lumea să iasă afară. „Mi-am scos toţi cei 15 elevi pe hol şi am început să alergăm”, a declarat ea prin telefon pentru Reuters. „Apoi am auzit două împuşcături, dar am reuşit să ieşim. Eram aproape de intrarea în şcoală”, a povestit ea. „Am văzut oameni târând răniţi afară, mai întâi unul, apoi altul. Mi-am dat seama că era foarte grav”, a spus profesoara.

Police confirm around ten people are dead after a school shooting in Örebro, Sweden.



Disturbing footage shows the heavily armed gunman stalking corridors as students flee. The suspect, a 35-year-old man, later turned the gun on himself.#Örebro #Sweden pic.twitter.com/hI4mECFGij — British Pakistani Index (@PakistaniIndex) February 4, 2025

„Gândurile mele merg către victime și familiile lor”, a reacționat premierul suedez Ulf Kristersson. „Este o zi foarte dureroasă pentru întreaga Suedie. Gândurile mele merg de asemenea către toți cei a căror zi normală de școală a fost înlocuită de groază. Să fii închis într-o sală de clasă, să te temi pentru viața ta, este un coșmar pe care nimeni nu ar trebui să-l trăiască”, a adăugat premierul suedez.

Mai multe incidente grave au avut loc în ultimii ani în școli din Suedia, țară unde zeci de persoane sunt ucise anual în incidente armate sau explozii provocate de dispozitive artizanale, mai ales în cartierele periferice.

