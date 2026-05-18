Dominic Fritz: „Miniștrii USR sunt la muncă, nu dezertează”

Dominic Fritz a spus că USR i-a transmis președintelui poziția partidului în actuala criză politică și că miniștrii interimari ai formațiunii își continuă activitatea.

„Bună ziua, am avut o discuţie lungă şi onestă cu domnul preşedinte, în care i-am transmis poziţia USR în această criză politică. În primul rând, am subliniat că miniştrii interimari USR sunt la muncă, nu dezertează şi încearcă să ţină lucrurile pe o linie de plutire şi să ducă mai departe proiectele, chiar dacă la un nivel mai jos”, a declarat Dominic Fritz.

Liderul USR a spus că partidul va continua să susțină inițiativele legislative legate de reforme și de jaloanele din PNRR.

„În Parlament vom depune, alături de ceilalţi parteneri, mai multe iniţiative legislative, inclusiv cele care ţin de jaloanele PNRR şi, bineînţeles, PSD poate să arate, inclusiv în Parlament, responsabilitatea pe care pretind că o au şi pot să voteze aceste iniţiative”, a afirmat liderul USR.

USR: „Nu mai există o bază de încredere” pentru o guvernare cu PSD

Dominic Fritz a declarat că după colaborarea PSD cu AUR la moțiunea de cenzură nu mai există condițiile pentru o nouă coaliție USR-PSD.

„Am reiterat punctul nostru de vedere că, după ce PSD a făcut această majoritate cu partidul extremist AUR, nu mai există o bază de încredere care ne-ar permite să intrăm într-un nou guvern alături de PSD, nu mai există o bază de încredere că împreună cu PSD am putea să împingem reformele la care se aşteaptă românii. PSD a blocat şi a sabotat, a şantajat şi tocmai de aceea reformele pentru un stat mai suplu, pentru servicii publice mai funcţionale, pentru tăierea privilegiilor, aceste reforme nu vedem cum să le putem face cu PSD într-un guvern comun”, a declarat Dominic Fritz.

Liderul USR a avertizat că partidul său va intra în opoziție dacă PSD va reuși să construiască o nouă majoritate parlamentară.

„Dacă astăzi PSD găseşte o majoritate, noi vom intra în opoziţie”, a spus Fritz.

Dominic Fritz respinge varianta unui guvern tehnocrat

Liderul USR a declarat că actuala criză este una politică și că răspunsul trebuie să fie tot politic.

„Mai mult decât atât, noi credem că această criză este una eminamente politică şi tocmai de aceea şi răspunsul la această criză trebuie să fie un răspuns politic. Soluţia nu poate să fie decât una politică şi ăsta este motivul de ce nu vom putea susţine un guvern tehnocrat, care doar ar sparge relaţia între responsabilitate politică, pe de o parte, şi putere politică, pe de altă parte”, a declarat Dominic Fritz.

Acesta a spus că USR nu va susține un executiv controlat indirect de PSD.

„Noi nu vom putea susţine un guvern care este un paravan pentru ca PSD să controleze în continuare căile de putere în statul român”, a afirmat liderul USR.

La final, Dominic Fritz a spus că miniștrii interimari ai partidului își vor continua activitatea și că USR rămâne „consecvent valorilor sale”.

„Miniştrii USR rămân la locul de muncă, cu mare responsabilitate, şi USR rămâne consecvent valorilor sale. Vă mulţumesc”, a încheiat Dominic Fritz.

 1 comentariu
tomitan 18.05.2026, 14:02

\"Pe domnul Steriade l-a trimis o doamna nici inalta, nici scunda, nici grasa, nici slaba, nici batrana, nici tanara, nici asa si nici asa si cum o cheama nu vrea sa ne spuna\" ...\"Ti-e draga libertatea? Da\' fii sincer. Sincer? Deci nu vrem nici PSD ist ,nici tehnocrat , dar nici nu putem da premierul. Fritz , te rog sa te uiti in ochii votantilor si sa-mi spui : Vrei alegeri anticipate? Da fii sincer. PS.Nicușor daca este destept le arunca momi un neica nimeni ca premier , care o sa pice .La a doua propunere vine cu varianta lui de premier si guvern. Simplu ,il picati , atunci mergem la anticipate, adica sa curga sange in PSD,PNL si USR.Câți vor mai prinde parlamentul in caz de anticipate? Cine nu prinde parlamentul o sa prinda DNA-ul.

