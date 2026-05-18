Curtea de Apel Iași reține în motivarea hotărârii de condamnare că avocata nu a urmărit uciderea motociclistului după ce a fost depășită, dar a acceptat producerea acestui rezultat atunci când l-a urmărit în trafic, a virat brusc și l-a lovit cu mașina.

Avocata Alexandra Cioată a lovit intenționat cu mașina un motociclist

Alexandra Cioată a încercat să se disculpe, susținând că ar fi fost provocată de motociclist să se angajeze într-o cursă ilegală, că ar fi încercat să evite o groapă sau că motociclistul ar fi frânat cu scopul de a o șicana.

Pe parcursul procesului, apărătorul inculpatei a adus martori care au descris un comportament bizar al Alexandrei Cioată în ziua accidentului, respectiv o stare care ar fi putut fi pusă pe seama unui eventual consum de stupefiante, însă instanța a reținut că nu există probe care să susțină această ipoteză.

Apoi, avocata a mizat pe „cartea” afecțiunilor psihice, justificată de „episoade medii și severe de depresie”, însă instanța a concluzionat în urma expertize de specialitate că Alexandra Cioată avea discernământ la data faptei.

Reamintim că avocata Alexandra Cioată a fost trimisă în judecată pentru tentativă de omor după ce, în seara zilei de 30 mai 2024, a intrat cu mașina în mod intenționat într-un motociclist, pe care l-a rănit.

Alexandra Cioată. Foto: Facebook

Cum motivează instanța pedeapsa pentru tentativă de omor

Libertatea a consultat Hotărârea nr. 7/2026 a Curții de Apel Iași pentru a vedea argumentele instanței de fond pentru condamnarea Alexandrei Cioată la pedeapsa de 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor, în condițiile în care avocata voia o încadrare juridică mai blândă, respectiv vătămare corporală din culpă:

„Din examinarea fișierului video cu nr. 51-N005-CV1 extras din sistemul de supraveghere a traficului, în intervalul orar 22:15:54 – 22:16 (…) se poate observa că inculpata a adoptat un stil de conducere agresiv prin plecarea cu viteză de pe loc, aproape în același timp cu motocicleta și a urmărit deplasarea în paralel cu aceasta în condiții ce indică o inițierea unei curse ilegale spontane pe drumurile publice . (…)

. (…) Instanța a reținut că împrejurările în care a fost săvârșită infracțiunea , obiectul folosit, aptitudinea acestuia de a produce moartea persoanei vătămate, elementele care detaliază rezoluția infracțională a inculpatei și rezultatul urmărit sau acceptat al acțiunii sale ilicite denotă o acțiune voluntară și acceptată de suprimare a vieții persoanei vătămate.

, obiectul folosit, aptitudinea acestuia de a produce moartea persoanei vătămate, elementele care detaliază rezoluția infracțională a inculpatei și rezultatul urmărit sau acceptat al acțiunii sale ilicite Sub aspectul laturii obiective, Curtea reține că inculpata (Cioată Alexandra – n.r.) a folosit autoturismul pe care îl conducea în seara zilei de 30.05.2024 , în jurul orelor 22.00 ca instrument pentru a acroșa motocicleta condusă de persoana vătămată (Velișcu Iulian Alexandru – n.r.), a intrat în mod intenționat în coliziune cu acesta și l-a proiectat pe carosabil în apropierea refugiului unei stații de tramvai, existând posibilitatea reală de producere a decesului în cazul în care victima ar fi fost proiectată în refugiul pietonal al stației de tramvai sau antrenată sub roțile autoturismului inculpatei.

, în jurul orelor 22.00 și l-a proiectat pe carosabil în apropierea refugiului unei stații de tramvai, în cazul în care victima ar fi fost proiectată în refugiul pietonal al stației de tramvai sau antrenată sub roțile autoturismului inculpatei. Examinând împrejurările de fapt în care a fi avut loc evenimentul rutier prin prisma probelor menționate anterior, instanța apreciază că dimensiunile și masa proprie a vehiculului condus de inculpată, viteza cu care aceasta a circulat în momentul anterior impactului, manevrele efectuate înainte și după acroșarea persoanei vătămate care conducea o motocicletă, respectiv urmărirea fidelă a traiectoriei motocicletei de pe banda I pe banda II, demonstrează o aptitudine obiectivă a autoturismului condus de inculpată de a produce decesul celuilalt participant la trafic prin proiectarea sa pe carosabil, fiind posibil un impact ulterior cu alte vehicule sau obstacole aflate pe șosea. (…)

în momentul anterior impactului, manevrele efectuate înainte și după acroșarea persoanei vătămate care conducea o motocicletă, respectiv urmărirea fidelă a traiectoriei motocicletei de pe banda I pe banda II, prin proiectarea sa pe carosabil, fiind posibil un impact ulterior cu alte vehicule sau obstacole aflate pe șosea. (…) În concluzie, modalitatea de producere a impactului dintre autovehiculul condus de inculpată și motocicleta condusă de persoana vătămată în împrejurările care reies din vizionarea suporților media depuși la dosarul cauzei precum și urmările imediate produse față de vehiculul lovit și conducătorul acestuia, corespund unei acțiuni cu potențial obiectiv de a suprima viața victimei , care nu era protejată suficient față de consecințele unei căderi și proiectări pe carosabil în comparație cu conducătorul unui autoturism. (…)

dintre autovehiculul condus de inculpată și motocicleta condusă de persoana vătămată în împrejurările care reies din vizionarea suporților media depuși la dosarul cauzei precum și conducătorul acestuia, , care nu era protejată suficient față de consecințele unei căderi și proiectări pe carosabil în comparație cu conducătorul unui autoturism. (…) Astfel , între acțiunea voluntară a inculpatei de intrare în coliziune cu motocicleta condusă de persoana vătămată și posibilitatea de suprimare a vieții acesteia există o legătură directă și nemijlocită de cauzalitate între care nu se interpun alte elemente externe care să afecteze tipicitatea obiectivă a infracțiunii de tentativă la omor. (…)

de cauzalitate între care nu se interpun alte elemente externe care să afecteze tipicitatea obiectivă a infracțiunii de tentativă la omor. (…) Instanța apreciază că acțiunea inculpatei de a conduce în mod imprudent și agresiv un autoturism puternic cu o viteză mare , într-o zonă urbană, pe o arteră principală, cu trafic mediu și fără a lua nicio măsură anterioară sau concomitentă de evitare a rezultatului grav arată că inculpata a acceptat posibilitatea producerii unui accident cu consecințe grave asupra persoanei vătămate.

, într-o zonă urbană, pe o arteră principală, cu trafic mediu și fără a lua nicio măsură anterioară sau concomitentă de evitare a rezultatului grav asupra persoanei vătămate. În aceste condiții, atitudinea mentală pasivă față de riscul creat, asumat anterior, și lipsa oricărei reacții pentru a preveni accidentul, sugerează indiferență față de consecințele faptelor sale, ceea ce se încadrează în noțiunea de intenție indirectă”, se arată în motivarea instanței de fond.

Avocata a recunoscut că obișnuia să se implice în curse ilegale

Faptul că avocatei îi plăcea să se implice în curse ilegale atunci când era la volanul bolidului pe care îl conducea reiese atât din depozițiile martorilor audiați la proces, cât și din declarațiile pe care chiar Alexandra Cioată le-a dat pe parcursul cercetărilor.

„Conform declarațiilor concordante ale martorilor (…) inculpata (Cioată Alexandra – n.r.) avea un comportament normal în trafic , respecta pe deplin regulile de circulație, nu avea manifestări agresive la adresa celorlalți participanți la trafic și un stil de conducere defensiv, aspecte care formează convingerea instanței că evenimentul din seara zilei de 30.05.2024 nu a fost rezultatul unei aprecieri eronate asupra vitezei și distanței dintre cele două autoturisme, ci din contră, denotă o asumare a posibilității de a suprima viața persoanei vătămate, rezultat acceptat de inculpată, deși nu a fost urmărit. (…)

, respecta pe deplin regulile de circulație, nu avea manifestări agresive la adresa celorlalți participanți la trafic și un stil de conducere defensiv, asupra vitezei și distanței dintre cele două autoturisme, Astfel, instanța apreciază că inculpata a constatat că nu o mai poate ajunge pe persoana vătămată cu care se implicase într-o cursă ilegală de viteză începând cu intersecția semaforizată din dreptul magazinului Lidl, moment în care a luat hotărârea spontană de a acroșa motocicleta din fața sa , fără să urmărească suprimarea vieții victimei, însă acceptând posibilitatea producerii acestui rezultat.

începând cu intersecția semaforizată din dreptul magazinului Lidl, , fără să urmărească suprimarea vieții victimei, însă acceptând posibilitatea producerii acestui rezultat. În susținerea formei de vinovăție a intenției indirecte, instanța va lua în considerare și mobilul săvârșirii infracțiunii astfel cum acesta reiese din circumstanțele personale ale acesteia, respectiv obișnuința de a se implica în activități spontane de curse ilegale de mașini pe drumurile publice.

pe drumurile publice. Conform declarațiilor date în calitate de suspectă și inculpată instanța reține că (Cioată Alexandra – n.r.) obișnuia să se implice în activități riscante de condus agresiv pentru a demonstra altor conducători auto abilitățile sale de șofer: «Precizez că eu intuiesc având în vedere vârsta și obiceiurile tinerilor de astăzi că acesta (persoana vătămată) a interpretat viteza mea ca o joacă, play cum spun băieții!».

«Precizez că eu intuiesc având în vedere vârsta și obiceiurile tinerilor de astăzi că acesta (persoana vătămată) a interpretat viteza mea ca o joacă, play cum spun băieții!». De asemenea, în cuprinsul opiniei expertale efectuate de medicul (…) la solicitarea inculpatei, aceasta relatează că nu a fost prima dată când am făcut jocuri în trafic: «De asta mă simt vinovată că am vrut să arăt că sunt șoferiță…Acum un an de zile eram la semafor…Un băiat cu un Opel a făcut semn – te fac – și la pornire a băgat pedala și m-a ambiționat…Cine a câștigat ? Eu…El a zis…Tulai-Doamne, că bine mai pilotezi mașina».

«De asta mă simt vinovată că am vrut să arăt că sunt șoferiță…Acum un an de zile eram la semafor…Un băiat cu un Opel a făcut semn – te fac – și la pornire a băgat pedala și m-a ambiționat…Cine a câștigat ? Eu…El a zis…Tulai-Doamne, că bine mai pilotezi mașina». Prin urmare, instanța reține faptul că inculpata a adoptat în mod conștient și spontan un comportament agresiv în trafic și a urmărit persoana vătămată de la plecarea de la semaforul din dreptul magazinului LIDL, iar prin deplasarea cu o viteza ridicată și apropierea de motocicleta din fața sa, a acceptat posibilitatea producerii rezultatului prevăzut de art. 188 alin. 1 Cod penal, respectiv producerea decesului victimei, deși nu a urmărit în mod expres acest lucru.

în trafic și a urmărit persoana vătămată de la plecarea de la semaforul din dreptul magazinului LIDL, iar prin deplasarea cu o viteza ridicată și apropierea de motocicleta din fața sa, Invocarea de către inculpată a unui comportament agresiv al persoanei vătămate care ar fi provocat-o să conducă cu viteză nu îndeplinește în opinia instanței elementele constitutive ale circumstanței atenuante a provocării (…) în condițiile în care din declarația inculpatei din cursul urmăririi penale a reieșit că a intenționat să se antreneze într-o cursă, interpretând viteza de deplasare a motocicletei conduse de persoana vătămată ca o provocare personală.

De altfel, persoana vătămată, prin declarațiile concordante date în cursul urmăririi penale și a judecății nu a confirmat intenția de a o provoca pe inculpată la efectuarea unei curse ad-hoc de viteză, instanța apreciind că modul de condus specific al unei motociclete sport precum și sunetul produs de aceasta au format convingerea eronată a inculpatei asupra unei provocări la o întrecere începând cu plecarea de la semafor.

la o întrecere începând cu plecarea de la semafor. Or, în înțelesul legii penale, circumstanța atenuantă a provocării trebuie să implice o puternică tulburare sau emoţie , determinată de o provocare din partea persoanei vătămate, produsă prin violenţă, printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau printr-o altă acţiune ilicită gravă, aspecte care nu sunt confirmate prin probele administrate în cauză.

, determinată de o provocare din partea persoanei vătămate, produsă prin violenţă, printr-o atingere gravă a demnităţii persoanei sau printr-o altă acţiune ilicită gravă, Nici inculpata, nici persoana vătămată nu au relatat o interacțiune fizică sau verbală la plecarea de pe loc de la semaforul din dreptul magazinului Lidl, cele două părți nu se cunoșteau anterior, iar eventuala turare a motorului motocicletei inerentă plecării de pe loc, nu poate fi reținută ca o acțiune ilicită gravă prin care să fie atinsă demnitatea inculpatei”, se arată în documentul citat.

Atitudine total opusă față de stările psihice pe care le-a invocat

Instanța n-a acceptat să rețină în favoarea Alexandrei Cioată, drept circumstanțe atenuante, faptul că suferă de depresie ori că s-ar fi aflat sub influența substanțelor psihoactive:

„Cu atât mai puțin starea de tulburare sau emoție pe care a experimentat-o inculpata nu poate consta în ambiția nejustificată de a îi demonstra persoanei vătămate că este un conducător auto mai bun și că o poate depăși prin deplasarea cu o viteză superioară și adoptarea unor manevre agresive în trafic, aspecte care nu poate constitui o circumstanță atenuantă legală. (…)

și că o poate depăși prin deplasarea cu o viteză superioară și adoptarea unor manevre agresive în trafic, aspecte care nu poate constitui o circumstanță atenuantă legală. (…) Examinând circumstanțele personale ale inculpatei (Cioată Alexandra – n.r.), instanța reține din declarațiile martorilor audiați în cursul procesului penal coroborate cu actele medicale că aceasta a suferit de episoade medii și severe de depresie pentru care a urmat tratament medical de specialitate, inclusiv medicamentos, iar schimbările sale de dispoziție și comportamentul oscilant au fost percepute direct și nemijlocit și de martorii (…).

în cursul procesului penal coroborate cu actele medicale pentru care a urmat tratament medical de specialitate, inclusiv medicamentos, iar schimbările sale de dispoziție și comportamentul oscilant au fost percepute direct și nemijlocit și de martorii (…). Deși din declarațiile martorilor menționați anterior a fost prezentat un comportament nefiresc al inculpatei în ziua săvârșirii infracțiunii, instanța constată că acesta, chiar dacă ar fi real, nu prezintă relevanță sub aspectul atragerii răspunderii juridice penale și a discernământului în săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor având în vedere concluziile raportului de expertiză medico – legală psihiatrică (…), prin care se reține că la momentul examinării (14.06.2024 şi 26.07.2024), numita (Cioată Alexandra – n.r.) prezintă diagnosticul: «Fără tulburări psihice majore din sfera gândirii. La momentul comiterii faptei (30.05.2024), sus-numita avea discernământ» .

sub aspectul atragerii răspunderii juridice penale și a discernământului în săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor având în vedere concluziile raportului de expertiză medico – legală psihiatrică (…), prin care se reține că la momentul examinării (14.06.2024 şi 26.07.2024), numita (Cioată Alexandra – n.r.) prezintă diagnosticul: . Fără a contesta existența unor afecțiuni medicale ale inculpatei (Cioată Alexandra – n.r.), instanța apreciază că aceste împrejurări nu afectează modalitatea de stabilire și reținere a laturii subiective a infracțiunii de tentativă la omor, deoarece intenția inculpatei de a se implica în curse ilegale de mașini pe drumurile publice și punerea în aplicare a rezoluției infracționale care formează obiectul prezentului dosar penal nu a fost influențată de specificul de manifestare a episoadelor de depresie, care implică manifestări total opuse celei adoptate de inculpată în data de 30.05.2024, precum anhedonie, sentimente de inutilitate, astenie fizică și psihică, fatigabilitate diurnă (…).

și punerea în aplicare a rezoluției infracționale care formează obiectul prezentului dosar penal în data de 30.05.2024, precum anhedonie, sentimente de inutilitate, astenie fizică și psihică, fatigabilitate diurnă (…). În ceea ce privește apărările și susținerile inculpatei cu privire la un posibil consum de substanțe cu efecte psihoactive (care ar apărea în anamneza raportului de expertiză medico-legală), aceste împrejurări nu au fost reținute în actul de sesizare a instanței și nici nu au fost dovedite printr-un mijloc de probă în cursul procesului penal , astfel încât nu vor fi examinate sau reținute în defavoarea acesteia.

(care ar apărea în anamneza raportului de expertiză medico-legală), , astfel încât nu vor fi examinate sau reținute în defavoarea acesteia. Nici situația personală a inculpatei – faptul că întâmpină dificultăți financiare și se ocupă singură de creșterea și educarea copilului minor – nu reprezintă, în opinia instanței, elemente care să atenueze gradul de pericol social pe care aceasta îl prezintă față de valorile sociale ocrotite de legea penală, deoarece, din contra, vârsta inculpatei, experiența de viață, desfășurarea unei profesii juridice trebuiau să o determine la adoptarea unui comportament responsabil în familie și societate”, notează judecătorul fondului.

A pus în pericol viețile tuturor, apoi a încercat să șteargă urmele

Instanța a observat că, ulterior săvârșirii faptei, avocata a încercat să ascundă urmele accidentului, ceea ce dovedește că acesta a înțeles consecințele acțiunilor ei, dar a încercat să evite tragerea la răspundere:

„Contrar susținerilor și justificărilor inculpatei privind comportamentul adoptat după săvârșirea infracțiunii, respectiv intervenirea unei stări de șoc și încercarea de a îl proteja pe copilul său minor de urmările expunerii la consecințele evenimentului rutier, instanța reține că acestea nu pot explica demersurile ulterioare ale acesteia de a se deplasa cu autoturismul folosit la săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor în altă localitate pentru a fi reparat, astfel încât să fie înlăturate urmele coliziunii și îngreunată activitatea organelor de urmărire penală de identificare și strângere a probelor necesare pentru lămurirea situației de fapt și aflarea adevărului.

și îngreunată activitatea organelor de urmărire penală de identificare și strângere a probelor necesare pentru lămurirea situației de fapt și aflarea adevărului. Prin urmare , instanța va reține și valorifica în defavoarea inculpatei comportamentul adoptat după săvârșirea infracțiunii , respectiv părăsirea locului săvârșirii infracțiunii, urmată de deplasarea cu vehiculul implicat în localitatea Negrești, unde intenționa să îl repare fără autorizație, cu scopul de a înlătura urmele impactului cu motocicleta persoanei vătămate.

, respectiv părăsirea locului săvârșirii infracțiunii, urmată de deplasarea cu vehiculul implicat în localitatea Negrești, unde intenționa să îl repare fără autorizație, cu scopul de a înlătura urmele impactului cu motocicleta persoanei vătămate. În plus, în acord cu concluziile raportului de evaluare întocmit de Serviciul de probațiune la data de 28.05.2025, instanța reține că inculpata prezintă în continuare o lipsă de asumare a responsabilității pentru infracțiunea de tentativă la omor săvârșită , percepând pe tot parcursul procesului penal, inclusiv prin poziția procesuală adoptată de nerecunoaștere a acuzației în materie penală, că evenimentul din seara zilei de 30.05.2024 a fost în realitate un accident rutier produs din culpă și nicidecum o infracțiune cu intenție. (…)

, percepând pe tot parcursul procesului penal, inclusiv prin poziția procesuală adoptată de nerecunoaștere a acuzației în materie penală, că evenimentul din seara zilei de 30.05.2024 a fost în realitate un accident rutier produs din culpă și nicidecum o infracțiune cu intenție. (…) Sub aspectul circumstanțelor reale în care a fost săvârșită infracțiunea de tentativă la omor, instanța reține că inculpata a adoptat o atitudine agresivă în trafic, punând în pericol atât viața persoanei vătămate și integritatea celorlalți participanți la trafic, inclusiv a pietonilor (prin riscul proiectării cu viteză a motocicletei spre trotuar sau refugiul stației de tramvai) cât și cea copilului minor și a animalului de companie aflați în interiorul vehiculului pe care îl conducea. (…)

și integritatea celorlalți participanți la trafic, (prin riscul proiectării cu viteză a motocicletei spre trotuar sau refugiul stației de tramvai) aflați în interiorul vehiculului pe care îl conducea. (…) Pentru aceste motive, la individualizarea pedepsei închisorii, instanța se va orienta spre media limitelor speciale de pedeapsă și îi va aplica inculpatei pedeapsa închisorii de 7 ani , care urmează să fie executată în regim de detenție efectivă, nefiind posibilă o altă formă de individualizare judiciară a executării.

, care urmează să fie executată în regim de detenție efectivă, nefiind posibilă o altă formă de individualizare judiciară a executării. Instanța apreciază că pedeapsa închisorii în acest cuantum este absolut necesară pentru atingerea scopului sancțiunilor penale, în special conștientizarea de către inculpată a gravității și consecințelor infracțiunii săvârșite și prevenirea pe viitor a comiterii unor noi infracțiuni similare îndreptate împotriva valorilor sociale care ocrotesc viața persoanelor”, se mai arată în motivare.

În prezent, dosarul Alexandrei Cioată se află în faza de apel, pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu termen pe 26 mai 2026, instanță care va pronunța hotărârea definitivă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE