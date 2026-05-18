Prețul minim al benzinei, de 9,12 lei/l, a rămas constant de circa o săptămână, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Cât costă un litru de benzină, luni, 18 mai 2026

Cea mai ieftină benzină standard se găsește luni, 18 mai 2026, la prețul de 9,12 lei/l, preț neschimbat de săptămâna trecută, și este la Petrom.

Și la Socar, prețul a rămas constant, astfel că benzina se vinde cu 9,14 lei/l încă de lunea trecută.

Și Rompetrol menține prețul la carburant încă de vineri și îl vinde luni, 18 mai 2026, cu 9,18 lei/l.

De asemenea, în stațiile OMV, benzina se găsește la costul care era și luna trecută, respectiv 9,18 lei/l.

Nici MOL nu a umblat la prețuri, astfel că benzina este la ei tot 9,18 lei/l.

Și stațiile Lukoil au menținut neschimbat prețul benzinei și o vinde azi tot cu 9,18 lei/l, prețul de vineri.

Raportat pe orașe, benzina standard se găsește luni, 18 mai 2026, la prețul 9,12 lei/l, preț constant din 8 mai, în patru dintre cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Timișoara, Iași și Constanța. În Cluj-Napoca, cea mai ieftină benzină standard costă 9,09 lei/l, preț rămas neschimbat din 11 mai.

Cât costă un litru de motorină, luni, 18 mai 2026

Prețul unui litru de motorină standard în București este luni, 18 mai 2026, de 9,53 lei/l, față de de 9,59 de lei/l cât era sâmbătă (o scădere de 0,06 lei), și se găsește la Petrom.

Stațiile Rompetrol vând carburantul cu prețul de sâmbătă, 9,59 lei/l. Carburantul are același cost și la stațiile OMV, respectiv 9,59 de lei/l, constant de sâmbătă.

Stațiile Socar au menținut prețul carburantului încă de marțea trecută, de 9,59 de lei/l.

Același preț de vineri, de 9,59 de lei/l, este afișat astăzi și la stațiile Lukoil din București.

Raportat pe orașe, motorina standard se găsește luni, 18 mai 2026, la prețul de 9,53 de lei/l, același cost de sâmbătă, în patru dintre cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Timișoara, Iași și Constanța.

La Cluj-Napoca, motorina este ușor mai ieftină și se vinde cu 9,49 de lei/l, la fel ca sâmbătă.

Unde găsesc șoferii români cei mai ieftini carburanți luni, 18 mai 2026

Potrivit peco-online.ro, cea mai ieftină benzină standard costă 8,95 lei per litru, față de 8,92 de lei cât era sâmbătă (o majorare de 0,03 lei/l), și se găsește la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș.

Cea mai ieftină motorină standard costă 9,45 lei/l, comparativ cu 9,39 de lei/l, prețul de sâmbătă (o creștere cu 0,06 lei), și este la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE