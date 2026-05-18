Un nume de referință la nivel internațional

Cu o carieră de succes la FMI, Velculescu este un nume de referință în mediul financiar internațional, chiar dacă este mai puțin cunoscută la nivelul publicului larg din România. Născută în anul 1975, economista este absolventă a Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din București.

Velculescu s-a specializat în Statele Unite, unde a obținut atât masteratul, cât și doctoratul în economie la prestigioasa Universitate Johns Hopkins. Conform unui buletin informativ al instituției americane, ea s-a alăturat FMI imediat după finalizarea studiilor doctorale.

Începând cu anul 2008, a activat în cadrul Departamentului European al Fondului, unde s-a implicat direct în gestionarea programelor financiare destinate unor țări precum Islanda, Cipru și Grecia.

Momentul de vârf al notorietății sale a fost criza din Grecia. În 2015, ea a fost desemnată de FMI să conducă echipa trimisă la Atena pentru a negocia programul economic cu guvernul elen și partenerii europeni.

„Serioasă și dedicată”

Jurnaliștii greci au numit-o atunci o „veterană” a gestionării crizelor, datorită rolului esențial pe care l-a avut în salvarea financiară a Ciprului, subliniind totodată experiența sa de peste un deceniu în cadrul Fondului, unde activase din 2002.

Implicarea sa în Cipru a vizat reforme dure, inclusiv privatizările și restructurarea sectorului bancar, dosare în care jurnaliștii români scriau în 2015 că a dat dovadă de o fermitate de nezdruncinat. Caracterizată de The Guardian ca fiind „serioasă și dedicată”, economista a intrat în atenția presei internaționale drept „Doamna de Fier” a negocierilor purtate în Cipru și Grecia.

Ulterior, economista a fost numită șefa misiunii FMI în Africa de Sud. Numele ei a stârnit un interes major în România în 2025, după ce a fost vehiculată pe surse ca o variantă surpriză pentru șefia unui guvern tehnocrat, scenariu care în cele din urmă nu s-a materializat.

Supranumită de presa elenă „Doamna Draculescu”

Sibianca Delia Velculescu, supranumită de presa elenă „Doamna Draculescu”, locuieşte în SUA împreună soţul său, un renumit oncolog de origine română, propus în 2012 la Premiul Nobel pentru Medicină. Acasă, la Sibiu, profesorii de la Colegiul „Gheorghe Lazăr” îşi amintesc cu drag de şefa de promoţie din anul 1993.

„Delia, fără a fi genul de copil tocilar, a ştiut tot timpul ce îşi doreşte şi a reuşit ce şi-a propus”, spune fosta dirigintă, Marcela Pripiş. Aceasta a dezvăluit că Velculescu participa la Clubul Olimpicilor la Fizică, unde l-au fi avut printre meditatori pe fostul preşedinte al României, Klaus Iohannis.

Președintele Nicușor Dan cheamă luni, 18 mai 2026, partidele parlamentare la Palatul Cotroceni, pentru desemnarea unui nou premier, după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Nicușor Dan nu ar urma să anunțe luni seară un nume pentru funcția de premier. Șeful statului a spus deja că discuțiile vor continua și în zilele următoare, inclusiv cu parlamentarii neafiliați.

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, 15 mai, cu trei zile înaintea consultărilor de la Palatul Cotroceni cu partidele politice, că un anunț privind viitorul premier nu va fi făcut mai devreme de 19 mai și nu a exclus nicio ipoteză.

„Suntem cumva în cursul procesului. Nu va exista un anunț luni seara sau marți dimineața", a afirmat Nicușor Dan într-o conferință de presă, după ce a vizitat expoziția Black Sea Defense, Aerospace and Security – BSDA de la București.









