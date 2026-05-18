Ce sunt alergiile de sezon la polen

Alergiile de sezon la polen apar de obicei primăvara, vara sau la începutul toamnei, atunci când anumite plante eliberează în aer cantități mari de polen.

Pentru cei care nu sunt sensibili, polenul este doar o parte normală a naturii. Pentru cei predispuși la alergii însă, organismul îl interpretează în mod greșit ca pe o amenințare și pornește o reacție de apărare care produce simptomele neplăcute.

Polenul este o pulbere foarte fină produsă de plante pentru reproducere. Multe plante își răspândesc polenul prin vânt, iar particulele pot călători pe distanțe mari, chiar și zeci de kilometri. Asta înseamnă că o persoană poate avea simptome alergice chiar dacă nu se află lângă copacul sau planta care produce acel polen. Când aceste particule ajung în nas, ochi sau căile respiratorii, la unele persoane sistemul imunitar reacționează exagerat, arată clevelandclinic.com.

De ce se întâmplă această reacție la polen

În mod normal, sistemul nostru imunitar are rolul de a recunoaște și combate bacterii, virusuri sau alte substanțe periculoase. În cazul alergiilor, el confundă anumite particule inofensive din polen cu un pericol real. Ca răspuns, produce anticorpi specifici și eliberează substanțe precum histamina.

Histamina este cea care provoacă majoritatea simptomelor, precum inflamația mucoasei nazale, secrețiile apoase, mâncărimea și senzația de iritație.

Nu polenul în sine este agresiv pentru organism, ci felul în care corpul unor persoane reacționează la el.

Această sensibilitate nu apare neapărat de la prima expunere. De multe ori, organismul devine sensibil în timp, după expuneri repetate de-a lungul mai multor sezoane. Există și o componentă genetică, persoanele care au în familie cazuri de alergii, astm sau dermatită atopică au un risc mai mare să dezvolte și ele alergii sezoniere.

Care sunt principalii alergeni

Primăvara devreme, mai ales în lunile martie și aprilie, problemele sunt cauzate frecvent de polenul unor arbori precum mesteacănul, alunul, arinul, plopul sau frasinul. Mesteacănul este unul dintre cei mai cunoscuți alergeni din Europa Centrală și de Est. Pentru mulți oameni, acesta este momentul în care apar primele simptome ale anului.

La sfârșitul primăverii și începutul verii, adică în mai, iunie și iulie, cele mai frecvente probleme vin de la gramine, adică diverse ierburi și plante de câmp, inclusiv iarba de gazon. Acesta este un sezon dificil mai ales pentru persoanele care petrec mult timp afară, în parcuri sau la țară, pentru că polenul de iarbă este foarte fin și ușor transportat de vânt.

Spre sfârșitul verii și începutul toamnei, apare un alt alergen important, polenul de ambrozie. Ambrosia este considerată una dintre cele mai agresive plante alergene din Europa și a devenit o problemă majoră în multe zone din țară, mai ales în vest, sud și în zonele urbane cu terenuri neîngrijite.

Sezonul ei începe de obicei la sfârșitul lunii iulie, atinge vârful în august și septembrie și uneori se prelungește până în octombrie. În ultimii ani, din cauza temperaturilor mai ridicate și a schimbărilor climatice, sezonul de polen s-a prelungit și intensificat.

Simptomele alergiilor sezoniere la polen

Simptomele alergiei la polen seamănă uneori cu o răceală, motiv pentru care multe persoane nu își dau seama imediat despre ce este vorba. Diferența este că simptomele alergice apar repetitiv, în aceeași perioadă a anului, și nu sunt însoțite de febră.

Cele mai frecvente sunt strănutul repetat, nasul care curge cu secreții apoase, nasul înfundat, mâncărimea în nas sau în gât, ochii roșii și înlăcrimați, senzația de nisip în ochi și oboseala.

La unele persoane apar și simptome mai puțin evidente, cum ar fi tuse seacă, senzație de presiune în sinusuri, dureri de cap sau scăderea capacității de concentrare. Alergia poate afecta somnul, iar lipsa odihnei duce la oboseală și iritabilitate pe timpul zilei. În cazurile mai severe, mai ales la cei care au și astm, polenul poate declanșa dificultăți de respirație sau senzația de apăsare în piept.

Intensitatea simptomelor nu depinde doar de cantitatea de polen, ci și de condițiile meteo. Zilele uscate, calde și cu vânt sunt cele mai problematice, pentru că polenul rămâne în aer și se răspândește ușor. În schimb, după ploaie, simptomele se pot ameliora temporar.

Cum să te pregătești pentru alergii de sezon

Unul dintre cele mai utile lucruri este să reduci contactul cu polenul, chiar dacă nu îl poți evita complet. Asta este mai ușor de spus decât de făcut.

Totuși, polenul se depune pe păr, pe haine, pe piele și chiar pe suprafețele din casă. Din acest motiv, în sezonul alergiilor ajută mult să faci duș seara, mai ales înainte de culcare, și să te speli pe păr dacă ai stat mult afară. Pare un gest banal, dar în practică reduce cantitatea de polen pe care o aduci în pat și pe pernă.

La fel de important este să nu aerisești casa exact în orele în care concentrația de polen este cea mai mare. În general, dimineața devreme și în zilele uscate, cu vânt, aerul conține mai multe particule. După ploaie, nivelul scade temporar. Dacă ai alergii, poate fi util să aerisești scurt după o ploaie sau seara târziu, nu în miezul zilei. Folosirea unui purificator de aer cu filtru HEPA poate ajuta în unele locuințe, mai ales dacă simptomele persistă și în interior.

Un alt pas foarte bun de pregătire este monitorizarea nivelului de polen. În multe țări există aplicații sau site-uri care arată concentrația de polen pe zile.

Chiar și simpla verificare a vremii ajută. Dacă știi că urmează o zi cu polen ridicat, poți evita plimbările lungi prin parcuri, cositul ierbii, drumețiile prin câmp sau statul cu geamurile larg deschise.

Remedii naturale împotriva alergiilor de sezon la polen

Spălăturile nazale

Cel mai bine susținut remediu natural este spălarea nazală cu ser fiziologic sau soluție salină. Poate suna simplu, dar este una dintre metodele recomandate medical, pentru că îndepărtează polenul și secrețiile din mucoasa nazală. Practic, nu oprește reacția alergică, dar scade cantitatea de alergen care rămâne în contact cu mucoasa.

Stilul de viață

Alergia este, de fapt, o reacție inflamatorie. De aceea, odihna, alimentația și stresul influențează cât de intens sunt percepute simptomele. Stresul cronic poate accentua răspunsul inflamator. Deși nu cauzează alergia, aceste lucruri pot agrava experiența.

Din punct de vedere alimentar, nu există un aliment minune care să oprească alergia la polen. Totuși, o dietă bogată în fructe, legume, alimente cu fibre și surse naturale de antioxidanți poate susține un răspuns inflamator mai echilibrat.

Unele substanțe precum quercetina, prezentă în ceapă roșie, mere, fructe de pădure, capere, sunt studiate pentru efectele lor antiinflamatoare și antihistaminice ușoare.

Asta nu înseamnă că dacă mănânci mere nu vei mai avea alergii, dar o alimentație variată poate contribui modest la reducerea intensității simptomelor. Dovezile există, dar sunt moderate, nu spectaculoase.

Mierea produsă local

Despre miere se vorbește foarte mult. Ideea este că, prin consumul de miere produs în din zona în care locuiești, ai lua cantități mici de polen și organismul s-ar obișnui cu el.

În realitate, studiile făcute până acum au avut rezultate neconcludente. Unele persoane spun că se simt mai bine, altele nu observă nimic, arată healthline.com.

Ceaiuri

Ceaiurile pot avea rol de confort, mai ales cele calde, care fluidizează secrețiile și calmează gâtul iritat. De exemplu, ceaiul de mentă sau ghimbir poate face respirația să pară mai ușoară, iar aburul cald ajută temporar la desfundarea nasului. Totuși, ele nu opresc reacția alergică în sine. Sunt mai degrabă metode de a te simți mai bine, nu tratamente.

Anumite suplimente

Unele persoane încearcă suplimente precum quercetină, spirulină, probiotice sau extracte din plante. Unele studii arată posibile beneficia, pentru anumite persoane, dar dovezile sunt încă neuniforme și nu la fel de solide ca pentru tratamentele clasice.

Foarte important este și momentul în care ceri ajutor medical. Dacă simptomele sunt ușoare, câteva strănuturi, ochi iritați, disconfort moderat, măsurile de prevenție și unele remedii simple pot fi suficiente.

Când să consulți medicul

Dar dacă ai nasul blocat săptămâni întregi, dormi prost, tușești sau simți că respirația devine grea, nu e bine să te bazezi doar pe remedii naturiste. Alergiile severe pot afecta mult calitatea vieții și pot agrava sau declanșa astm. În astfel de cazuri, consultul la un medic alergolog este foarte util, mai ales pentru că poate identifica exact la ce tip de polen reacționezi și poate recomanda tratament personalizat.

