Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în Banat

Prima zi aduce o vreme răcoroasă, cu maxime de 18°C. Ulterior, valorile diurne vor crește spre 22…24°C, iar în a doua săptămână vor atinge 25°C. Nopțile vor fi reci la început, cu o minimă de 6…7°C în dimineata de 19 mai, după care mediile nocturne se vor stabiliza în jurul a 12°C.

Precipitații: Ploi de scurtă durată la începutul intervalului. Probabilitatea pentru averse crește semnificativ în perioada 22 – 25 mai și spre finalul lunii.

Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în Crișana

Vreme răcoroasă la debut (maxime de 17°C și minime de 7…10°C). La mijlocul primei săptămâni, vremea se încălzește: maximele ajung la 24…25°C, iar minimele la 12°C. Până la finalul lunii, mediile se vor menține la 24°C ziua și 12°C noaptea.

Precipitații: Ploi scurte la începutul intervalului, urmate de o probabilitate mai mare de averse între 22 și 25 mai, dar și spre sfârșitul lunii.

Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în Transilvania

Regim termic apropiat de normalul perioadei. În zilele cele mai calde, maximele vor atinge 25°C, iar în perioadele cu ploi vor coborî spre 20…21°C. Minimele cresc de la 8…9°C până la 11…12°C (pe 22 și 23 mai), stabilizându-se apoi la 10°C (cu valori mai scăzute în depresiuni).

Precipitații: Aversele vor fi prezente în cea mai mare parte a intervalului, cu o probabilitate maximă și cantități însemnate de apă între 20 și 25 mai.

Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în Maramureș

Primele două zile aduc maxime de 20…21°C și minime de 8…10°C. La mijlocul primei săptămâni, temperaturile trec de 24…25°C. Până la sfârșitul lunii mai, mediile regionale vor oscila între 22…24°C ziua și 10…11°C noaptea.

Precipitații: Vor fi averse în cea mai mare parte a celor două săptămâni, probabilitatea fiind mai ridicată începând cu data de 21 mai.

Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în Moldova

Primele două zile aduc maxime de 25°C, însă între 20 și 23 mai, pe fondul ploilor, temperaturile scad la 20…22°C (valori similare fiind estimate și pentru ultima săptămână). Nopțile devin mai calde, crescând de la 10°C până la 13…14°C (pe 21-22 mai), scăzând apoi spre 12°C.

Precipitații: Ploi pe arii extinse și cantități însemnate de apă sunt așteptate între 21 și 26 mai. În restul intervalului, ploile vor fi restrânse, în special după-amiaza.

Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în Dobrogea

Start cu vreme caldă (24…25°C), urmat de o răcorire temporară între 20 și 23 mai (21…22°C) din cauza instabilității. Ultima săptămână aduce o medie stabilă de 22°C. Minimele cresc de la 11°C la 14…15°C în perioada 21-23 mai, stabilizându-se ulterior la 13…14°C.

Precipitații: Averse locale, local însemnate cantitativ, în intervalul 21 – 25 mai. În rest, ploi izolate în timpul după-amiezelor.

Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în Muntenia

Pe parcursul întregului interval (18-31 mai), maximele vor oscila între 22 și 25°C, în funcție de extinderea ploilor. Nopțile încep cu o medie de 10°C, urcă la 13…14°C (pe 21, 22 și 23 mai) și revin ulterior la circa 12°C.

Precipitații: Probabilitate ridicată pentru averse și cantități importante de apă în perioada 21 – 25 mai.

Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, în Oltenia

Vremea se va încălzi de la 21…22°C în prima zi, până la 25°C pe 21 mai. Ulterior, o creștere a instabilității poate coborî maximele spre 22°C, urmând ca ultima săptămână să aducă o medie de 24°C. Nopțile vor fi răcoroase la început (sub 10°C), dar după 20 mai minimele vor depăși 12°C.

Precipitații: Aversele vor fi mai frecvente în intervalul 22 – 25 mai și, din nou, după data de 28 mai.

Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, la munte

Maximele se vor situa în general între 12 și 14°C pe parcursul întregului interval. Temperaturile minime vor marca o creștere ușoară, de la 4°C în primele nopți, până la valori de 6…7°C în a doua parte a perioadei.

Precipitații: Instabilitatea va fi accentuată, fiind prognozate averse în cea mai mare parte a intervalului, pe arii mai extinse în perioada 20 – 27 mai.

