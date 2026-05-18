A turnat beton peste ea

O relicvă de o valoare inestimabilă, veche de opt secole, a fost salvată de polițiști într-o stare șocantă. Craniul, despre care se crede că îi aparține Sfintei Zdislava și care fusese sustras zilele trecute dintr-o biserică din Cehia, a fost recuperat complet acoperit de beton. În prezent, o echipă de specialiști depune eforturi pentru a extrage sfintele moaște fără a le deteriora.

Anchetatorii au dezvăluit motivul halucinant al suspectului: bărbatul, în vârstă de 35 de ani, se opunea vehement expunerii publice a sfintelor moaște. Înainte de a plănui să arunce relicva în râu, acesta a turnat beton peste ea pentru a se asigura că nu va mai fi găsită.

„Știm că a vrut să o scufunde în râu, pentru a-și lua rămas bun în acest fel”, a declarat șeful poliției locale, Petr Rajt. „Dacă nu l-am fi reținut pe bărbat, craniul probabil nu ar fi fost găsit niciodată”, relatează The Guardian.

Un hoț a furat craniul Sfintei Zdislava din Cehia Craniul Sfintei Zdislava din Lemberk, păstrat într-un relicvariu de sticlă în Bazilica Sf. Laurențiu și Sf. Zdislava din Jablonné v Podještědí, în nordul Cehiei, a fost furat marți. Hoțul a intrat în biserică în jurul orelor 19.00 și a furat craniul, iar apoi a fugit. Hoțul a intrat în biserică și a spart relicvariul în care se afla craniul sfintei, apoi s-a făcut nevăzut.

Cine a fost Sfânta Zdislava din Lemberk

Zdislava din Lemberk (circa 1220-1252) a fost o aristocrată cehă renumită pentru faptele sale de milă și caritate. Aceasta a fost canonizată de Papa Ioan Paul al II-lea în 1995 și este venerată în mod special la Jablonné, unde a trăit și a slujit comunitatea acum peste 750 de ani.

Situația din Cehia amintește de cazul de la București petrecut în 2023, când un bărbat a fost acuzat că a furat moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur din Capela Sf. Elisabeta. La acel moment, tânărul a intrat în mai multe biserici din București și a furat diferite obiecte de valoare.







