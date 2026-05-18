Yevhen Shelekhov, șeful Departamentului de Fuziuni și Achiziții al Metinvest, compania lui Ahmetov, s-a întâlnit la București cu Mihai Jurca, șeful Cancelariei prim-ministrului, pentru a discuta „identificarea de soluții privind Liberty Galați” și criza economică generată de inactivitatea acestuia.

Decizia judiciară din Cehia complică vânzarea

Situația combinatului este tensionată, în contextul unei măsuri judiciare emise de o instanță din Cehia, la cererea Liberty Ostrava, care reclamă o creanță de peste 40 milioane de euro de la Liberty Galați.

Decizia, dată pe 17 martie 2026, blochează vânzarea unor active esențiale ale combinatului până la soluționarea litigiului.

Administratorul concordatar CITR a precizat însă că măsura este provizorie și nu împiedică organizarea licitației din 17 iunie 2026 pentru fostul Sidex Galați.

Preț redus de pornire pentru Liberty Galați, la a doua licitație

Cea de-a doua licitație pentru Liberty Galați vine cu un preț de pornire semnificativ redus.

Valoarea totală pentru activele scoase la vânzare – Liberty Galați și Liberty Tubular Products – scade de la 709 milioane de euro la 462 milioane de euro, din care 444 milioane reprezintă prețul Liberty și 18 milioane – cel al Liberty Tubular Products.

Remus Borza, președintele Euro Insol, unul dintre administratorii concordatari, a declarat că modificarea planului de restructurare, necesară pentru această ajustare, a fost deja aprobată de creditori și urmează să fie confirmată de instanță.

Liberty Galați, mesaj pentru angajați

Într-un mesaj adresat siderurgiștilor pe 15 mai, administrația Liberty Galați a transmis că „procesul de valorificare se desfășoară corect și transparent”.

Aceștia au subliniat că „Liberty Galați rămâne un activ strategic important pentru România” și că interesul investitorilor nu a dispărut, ci procesul urmează „cursul său firesc”.

Liberty Galați continuă să fie administrată de management numit de GFG Alliance. La prima licitație, organizată luna trecută, nu a fost depusă nicio ofertă.

Cine sunt investitorii interesați

La prima licitație, din aprilie 2026, cinci investitori strategici din Europa și Asia au cumpărat caietul de sarcini cu 10.000 euro, însă niciunul nu a depus garanția necesară, de 7% din valoare, respectiv nu au fost dispuși să plătească 709 milioane de euro.

Cei 5 mari investitori strategici sunt: Metinvest (Ucraina) – deținut de miliardarul Rinat Ahmetov, cel mai bogat ucrainean, UMB Group (România) – deținut de Dorinel Umbrărescu, KMC (Turcia), JSW și Jindal Group (India).

Reevaluarea valorii de piață a combinatului, de la 3,23 miliarde lei la 1,9 miliarde lei în cazul lichidării, ar putea atrage mai mulți participanți la a doua încercare.

Datoriile masive ale Liberty Galați

Combinatul se confruntă cu datorii semnificative, care totalizau în aprilie 2026 circa 3,4 miliarde lei în aprilie 2026.

Principalii creditori includ Exim Banca Românească, cu 1,5 miliarde lei datorate în urma accesării a două credite pentru reluarea activității, ANAF, cu 273 milioane lei și alte 417 milioane contestate în instanță.

Și Primăria Galați are de recuperat 44 milioane de lei, taxe și impozite neonorate. Un alt creditor de stat important este Direcția Bazinală Ape Prut, cu două milioane de lei.

Peste 633 de milioane de lei au de recuperat și creditorii chirografari: un număr de 1.200 de companii ce nu dețin garanții de tip ipotecă, privilegiu ori gaj pentru sumele datorate.

Context geopolitic

România va relua licitația pentru Liberty Galați după eșecul din prima încercare.

Liberty Galați și Liberty Ostrava au făcut parte din grupul GFG Alliance, dar dificultățile financiare din 2021 au dus la vânzarea Liberty Ostrava către un investitor strategic.

În România, Liberty Galați continuă să fie administrată de managementul numit de GFG Alliance, însă activele sale sunt vizate de acțiuni legale pentru recuperarea datoriilor.

Valoarea de piață a fost reevaluată la 3,23 miliarde lei, iar cea de lichidare, la 1,9 miliarde lei.

Liberty Galați este cel mai mare producător de oțel integrat din România, cu o capacitate de producție de aproximativ 3 milioane de tone de oțel pe an, pentru clienți din domeniul construcțiilor, naval, petrolier și gaze, precum și cel al producției de energie regenerabilă.

Pe 4 februarie, Ilie Bolojan a anunțat că Liberty Galați va fi declarat obiectiv de importanță strategică. De asemenea, Guvernul spunea că va susține salariile și siguranța combinatului, până la o licitație internațională.

De numele miliardului ucrainean Rinat Ahmetov se mai leagă o afacere din România. Parcul fotovoltaic Văcărești, cel mai mare proiect dezvoltat de oligarhul ucrainean la noi în țară, a devenit oficial operațional.

Cine este Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina

Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina și patronul clubului Șahtior Donețk, are o avere evaluată la peste 7,8 miliarde de dolari. El controlează și Metinvest, cel mai mare producător de oțel și minerit din țara sa.

Recent, acesta și-a manifestat interesul pentru cumpărarea combinatului siderurgic de la Galați, scos la licitație pentru 690 de milioane de euro.

El a venit luna trecută la București, pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Rinat Ahmetov tocmai a aterizat pe Aeroportul Băneasa și a mers la Arena Națională, acolo unde s-a recules la catafalcul lui Mircea Lucescu.

