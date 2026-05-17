Cele 9 ediții, difuzate în perioada 28 aprilie – 14 mai, orele 20:00 – 21:00, au înregistrat o audiență medie de 56.000 de telespectatori pe minut (0,3 puncte de rating), la nivel național, conform măsurătorilor Kantar Media. Ratingul se încadrează în audiența mediocră a canalului public, aflat de mulți ani în cădere. Operațiunea managementului de a schimba „peștii” din acvariul (grila) TVR 1, de a aduce figuri noi în prime-time care să revigoreze interesul românilor pentru postul public, pare că a eșuat.

Prima ediție a emisiunii „Dezacorduri de pace”, difuzată pe 28 aprilie, cu Dragoș Pătraru și Valeriu Nicolae, a obținut un rating promițător: 81.000 de telespectatori pe minut (consum pe telecomandă). Interesul publicului a fost justificat. N-a atins ratingul de o sută de mii realizat în trecut de „Telejurnalul” de la ora 20:00, dar putea fi o rampă de lansare plină de speranțe.

Ratingul de debut n-a pus probleme concurenței din acea seară: România TV (321.000 de telespectatori pe minut), Antena 3 CNN (225.000), Realitatea Plus (205.000) și Digi24 (147.000). Diferența este foarte mare și demoralizatoare. Dragoș Pătraru și Valeriu Nicolae se pot consola că au bătut B1 TV (64.000) și „fratele mai mic”, TVR Info (18.000).

A doua ediție a celor doi moderatori (5 mai), cu mare audiență și faimă pe rețelele de socializare, chiar în seara zilei în care Guvernul Bolojan a căzut la moțiunea de cenzură, a avut o medie de 73.000 de telespectatori pe minut. Asta în timp ce ratingul televiziunilor de știri a fost mai mare față de cel din urmă cu o săptămână, generat de marele eveniment din Parlament: România TV (391.000) și Digi24 (171.000).

Cea de-a treia emisiune Pătraru – Nicolae (12 mai) a coborât la 58.000 de telespectatori pe minut (consum pe telecomandă). Pare că publicul s-a cam lămurit… Este o emisiune statică, prea multe „dezacorduri” nu există, nici idei nu se vehiculează, în schimb, se aplică multe etichete și ștampile din partea celor două vedete. Dragoș Pătraru joacă rolul ridicătorului de mingi la fileu pentru Valeriu Nicolae, atotștiutor, arogant și flegmatic. Podcastul TV este mai degrabă o clămpăneală a doi prieteni la o bere. Dar, în loc să se ducă la crâșmă, au fost aduși pe platoul televiziunii publice.

O mostră de dialog din ediția din 28 aprilie:

„Dragoș Pătraru: Americanii și-au luat-o rău de tot peste bot în Ungaria.

Valeriu Nicolae: Da, da, aia a fost frumos tare, cu Vance care s-a dus acolo…

Dragoș Pătraru: Când sună papagalul ăla de Vance. Îl sună pe domnul…

Valeriu Nicolae: Nu apucăm să vorbim despre Trump… Clovnul ăsta…

Dragoș Pătraru: Păcăliciul ăsta. Ei și-au luat-o rău acolo (Ungaria – nota PB). Nu crezi că o să-și dorească să-și…

Valeriu Nicolae: Cine, mă? Ăia sunt o glumă. Cabinetul lui Trump este o batjocură. Ca și cum am avea un guvern cu Turcescu, Anca Alexandrescu… Trump și-a făcut guvern cu ăia din Fox News. A pus-o pe Pirro, care e vai de mama ei, ditamai judecătoarea. L-a pus pe Hegseth, care era un agarici la Fox News.

Dragoș Pătraru: Și băiatul ăla alcoolic de la FBI…”

Cu un astfel de dialog de bodegă vrea TVR să facă audiență? Nici la România TV și Realitatea Plus nu auzi așa ceva. Mă mir că Valeriu Nicolae n-a folosit încă expresia sa favorită de la „Starea Impostorilor”: „Hai sictir, panaramelor!”. Dar nu e timpul pierdut…

A doua pereche de moderatori de la „Dezacorduri de pace”, Monica Ghiurco și Dana Chera, cea din urmă „împrumutată” de la Metropola TV, a debutat marți, 29 aprilie, cu un rating dezastruos: 40.000 de telespectatori pe minut la nivel național (0,2 puncte de rating). Audiența s-a situat sub cea de la B1 TV (61.000). În miercurea următoare (6 mai), audiența a coborât la 37.000, de zece ori mai mică decât cea de la România TV și de două ori mai redusă decât cea de la B1 TV. (Am ales două repere pentru a reflecta dezastrul.)

Totuși, în ediția din 13 mai, cele două moderatoare au reușit să-și revină, cu un rating de 54.000 de telespectatori pe minut, aproape egalându-i pe Pătraru și Nicolae (58.000). Prestația perechii Ghiurco – Chera este incoerentă și superficială. Vorbesc repede, se încalecă în vorbe, parcă nu vorbesc cu mintea lor, ci repetă afectate niște șabloane sau texte auzite de la alții, o clămpăneală specifică celor de pe băncuțele din fața blocului.

Adriana Săftoiu, președintele-director general al TVR, ar putea să-și ia inima în dinți și s-o înlocuiască pe una dintre prestatoare sau să aducă o altă pereche pentru a salva acest podcast. (Dacă o va lăsa sindicatul din televiziune). Este cea mai statică emisiune din seria „Dezacorduri de pace”. Mai mult, este o prestație lipsită de autenticitate, cele două moderatoare interpretând prost niște roluri care le depășesc.

Mult mai dinamici și teatrali sunt Vlad Craioveanu și Dragoș Mușat (Tetelu). Dar lipsiți de talent. Scenetele din debutul edițiilor sunt puerile, niște improvizații interpretate stângaci; cei doi sunt penibili! Prima ediție (30 aprilie) a avut un rating de 69.000 de telespectatori pe minut (0,4%) la nivel național. Aproape de Digi24 (78.000), dar sub B1 TV (91.000). Comparația cu România TV, Antena 3 CNN și Realitatea Plus nu intră în discuție.

Următoarele două ediții ale cuplului Tetelu – Craioveanu au însemnat un declin: 53.000 (7 mai), respectiv 41.000 de telespectatori pe minut (14 mai). În primele două emisiuni, Tetelu a avut câte un balon pe care îl tot agita cu o mână deasupra mesei, vrând să sugereze că balonul se va sparge firesc sub presiunea „ideilor” pe care le debita, asta în timp ce pregătea cu cealaltă mână un ac cu care să-l spargă. O făcătură caraghioasă! Poc! Dezacordurile celor doi nu fac „poc”. Tetelu este tot timpul nervos, bate cu pixul în masă, vorbește ca un activist PCR în rolul de propagandist UE, iar Vlad Craioveanu râde forțat după fiecare replică a sa.

Întrebarea este: cine i-a adus pe cei șase la TVR? Înțelegem că de Monica Ghiurco nu putem scăpa, pentru că este salariată a televiziunii. Dar care este obiectul acestui program? Ce urmărește, de fapt, să ofere telespectatorilor? Pentru că, până acum, în cele nouă ediții, am văzut doar orgolii, fandoseli, ipocrizii și n-am auzit idei, dezbateri de substanță și relevante, bazate pe fapte. Atât poate TVR? Un dezacord profund cu ideea de televiziune publică. 

Cine s-a uitat la „Dezacorduri de pace”

55,5% – persoane cu vârste de peste 65 de ani. 

17% – persoane cu vârste între 55 și 65 de ani

18,5% – persoane cu vârste între 45 și 54 de ani

3,7% – persoane cu vârste între 35 și 44 de ani

34,5% – persoane cu studii superioare

37,6% – persoane cu studii medii

61,8% – public feminin. 

