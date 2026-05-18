Carantină de 21 de zile la spitalul din Ștei

Imediat după confirmarea cazului din Bihor, inspectorii sanitari au dispus relocarea de urgență a celor 8 pacienți contacți ai cazului într-o zonă izolată, organizată în saloane de tip nucleu, cu circuite separate. Măsura a fost luată pentru protejarea celorlalți pacienți și a personalului medical. Persoanele contact vor rămâne sub supraveghere strictă și în carantină pentru o perioadă de 21 de zile.

Deratizare „pe hârtie” și mizerie în blocul alimentar la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei

Neregulile identificate în cadrul Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Șteiau au atras amenzi contravenționale imediate. Potrivit Ministerului Sănătății, s-a dispus inspectorii au dat unității sanitare o amendă de 2.000 de lei pentru deficiențe majore în activitatea de deratizare. În documentele de intervenție lipseau informații esențiale, precum lotul produsului utilizat și avizul biocidului, aspecte care nu permit certificarea eficienței măsurilor împotriva rozătoarelor. Inspectorii sanitari au extins controlul și la firma privată care a efectuat deratizarea.

S-a mai dat o amendă de 3.000 de lei pentru nerespectarea normelor sanitare în zone cu risc crescut de contaminare. În blocul alimentar au fost constatate suprafețe neigienizate și condiții necorespunzătoare de depozitare a hranei.

De asemenea, s-a constatat depășirea capacității aprobate a unității, cu 319 pacienți internați raportat la cele 314 paturi funcționale, situație care afectează direct menținerea circuitelor sanitare corespunzătoare. Conducerea spitalului a primit un plan urgent de conformare sub supraveghere strictă.

La Institutul „Matei Balș” se va face testare PCR pentru hantavirus

Pentru a evita incertitudinile și timpul lung de așteptare, Institutul „Matei Balș” va implementa propriul sistem de diagnosticare rapidă. ,,O să mă interesez luni să facem achiziție de truse PCR. Faci PCR și te lămurești imediat dacă este o infecție activă. Trebuie să stăm liniștiți, că se alimentează conspirațiile”, a precizat pentru Libertatea, managerul Institutului.

În România au fost 15 cazuri de hantavirus în ultimii 4 ani

În țara noastră, hantaviroza a fost prezentă în ultimii ani, dar au fost raportate cazuri puține. Datele statistice oficiale arată că în 2023 au fost 4 cazuri, în 2024 doar 3 cazuri, în 2025 au fost 7 cazuri, iar acum un prim caz raportat.

Prof.dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului ,,Marius Nasta” din Capitală a subliniat încă de vineri pentru Libertatea că acest ultim caz de hantavirus, care a apărut în România: „Este o simplă infecție virală, nu un fenomen de import” și că nu are legătură cu focarul de pe nava de croazieră MV Hondius din Atlantic, dar că nu va fi singurul, în viitor vor mai apărea astfel de cazuri.

Cum este definit un caz suspect în România?

Conform metodologiei INSP, un caz suspect reprezintă asocierea febrei acute cu afectare renală și/sau manifestări hemoragice, într-un context epidemiologic sugestiv. Confirmarea se face exclusiv în laborator, prin evidențierea anticorpilor specifici.

În cazul pacientului din Bihor, analizele probelor biologice, au fost trimise la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, care a identificat tulpina implicată.Potrivit  Institutului Cantacuzino, proba a fost testată folosind tehnica Western Blot. Specialiștii au constatat ,,prezenţa anticorpilor de tip IgM şi IgG pentru serotipurile de Hantavirusuri specifice Europei şi Asiei (Puumala, Dobrava, Hantaan şi Seoul)”, precizează Institutul Cantacuzino. 

INSP a afirmat încă de săptămâna trecută că acest caz ,,nu are nicio legătură cu focarul identificat la bordul navei de croazieră cu virusul Andes (Hantavirus) care circulă doar în America de Sud. Menționăm că pacientul este stabil, conștient și cooperant. Este vorba despre o persoană internată într-o unitate de psihiatrie din luna iulie 2023, fără contact cunoscut cu persoane bolnave sau suspecte”.

Simptomatologia poate fi ștearsă la început, ceea ce face ca uneori diagnosticul să fie pus târziu. „Perioada de incubație variază foarte mult: de la o săptămână până la opt săptămâni de la expunere”, avertizează medicul infecționist Adrian Marinescu.

Majoritatea persoanelor fac forme ușoare sau sunt asimptomatice, dar există și un număr mic de pacienți care dezvoltă forme severe, în unele cazuri ducând la deces.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news-ul momentului pe scena politică, doamnelor și domnilor! Mutare de șah mat dată, fără milă, de Ilie Bolojan. Anunțul exploziv al premierului demis schimbă tot, dar absolut tot la conducerea țării
Viva.ro
E breaking news-ul momentului pe scena politică, doamnelor și domnilor! Mutare de șah mat dată, fără milă, de Ilie Bolojan. Anunțul exploziv al premierului demis schimbă tot, dar absolut tot la conducerea țării
S-a aflat! Cum a supraviețuit, de fapt, Alexandru 3 zile singur. Tatăl copilului a spus tot, la o săptămână de când micuțul s-a întors acasă. Ce a găsit băiețelul de 5 ani în pădure
Unica.ro
S-a aflat! Cum a supraviețuit, de fapt, Alexandru 3 zile singur. Tatăl copilului a spus tot, la o săptămână de când micuțul s-a întors acasă. Ce a găsit băiețelul de 5 ani în pădure
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.RO
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Recunoaște că l-a înșelat pe fostul internațional român: „Am rupt cluburile, urcat pe mese, băute, tot tacâmul”
GSP.RO
Recunoaște că l-a înșelat pe fostul internațional român: „Am rupt cluburile, urcat pe mese, băute, tot tacâmul”
Parteneri
Primele imagini de la nunta lui Mircea Abrudean! Nuntă secretă, dar cu invitați grei, la un resort de cinci stele. A fost și Ilie Bolojan! Omul numărul 2 în stat s-a căsătorit cu o brunetă superbă. Cine e, de fapt, mireasa
Libertateapentrufemei.ro
Primele imagini de la nunta lui Mircea Abrudean! Nuntă secretă, dar cu invitați grei, la un resort de cinci stele. A fost și Ilie Bolojan! Omul numărul 2 în stat s-a căsătorit cu o brunetă superbă. Cine e, de fapt, mireasa
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Avantaje.ro
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
E de nerecunoscut! Cum arăta Gina Pistol înainte de operațiile estetice
Tvmania.ro
E de nerecunoscut! Cum arăta Gina Pistol înainte de operațiile estetice

Alte știri

Când vor crește pensiile și salariile în România. Anunțul pesimist al lui Daniel Dăianu
Știri România 15:09
Când vor crește pensiile și salariile în România. Anunțul pesimist al lui Daniel Dăianu
Aspen Institute România la BSDA 2026: dialog strategic despre viitorul securității, industriei de apărare și rezilienței regionale
Știri România 15:00
Aspen Institute România la BSDA 2026: dialog strategic despre viitorul securității, industriei de apărare și rezilienței regionale
Parteneri
„Autostrada cu tuneluri”, la doi ani de la startul lucrărilor. Ce a mai rămas de construit din tronsonul Margina - Holdea
Adevarul.ro
„Autostrada cu tuneluri”, la doi ani de la startul lucrărilor. Ce a mai rămas de construit din tronsonul Margina - Holdea
Când joacă Universitatea Craiova primul meci în UEFA Champions League. Ce adversari au oltenii și când e tragerea la sorți din Liga Campionilor
Fanatik.ro
Când joacă Universitatea Craiova primul meci în UEFA Champions League. Ce adversari au oltenii și când e tragerea la sorți din Liga Campionilor
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Cătălin Moroșanu și Jador, nași la botezul fetiței lui Tj Miles. Ținutele soțiilor au atras toate privirile. „Simplu, delicat și plin de iubire”
Stiri Mondene 14:28
Cătălin Moroșanu și Jador, nași la botezul fetiței lui Tj Miles. Ținutele soțiilor au atras toate privirile. „Simplu, delicat și plin de iubire”
Theo Rose a vorbit despre marea durere prin care trece în aceste zile: „Dumnezeu să-l ierte pe Tudor și să mai lase pe Pământ oameni ca el”
Stiri Mondene 13:49
Theo Rose a vorbit despre marea durere prin care trece în aceste zile: „Dumnezeu să-l ierte pe Tudor și să mai lase pe Pământ oameni ca el”
Parteneri
Sunt de nerecunoscut! Cum arătau cele mai dorite dive din România înainte de bisturiu
TVMania.ro
Sunt de nerecunoscut! Cum arătau cele mai dorite dive din România înainte de bisturiu
"Cade și vin morții aici". Teroare într-o comună buzoiană, unde un cimitir ar putea să o ia la vale peste case
ObservatorNews.ro
"Cade și vin morții aici". Teroare într-o comună buzoiană, unde un cimitir ar putea să o ia la vale peste case
DA DA, vine bebe!!! Știrea momentului în showbiz-ul din România! Cea mai bună veste despre cel mai iubit, talentat și adorat bărbat român! Stai să vezi cine e, de fapt, mama copilului!
Libertateapentrufemei.ro
DA DA, vine bebe!!! Știrea momentului în showbiz-ul din România! Cea mai bună veste despre cel mai iubit, talentat și adorat bărbat român! Stai să vezi cine e, de fapt, mama copilului!
Parteneri
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
GSP.ro
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
GSP.ro
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
Parteneri
Consultările la Cotroceni pentru noul Guvern. Delegația USR discută cu Nicușor Dan, după PSD, AUR și PNL
Mediafax.ro
Consultările la Cotroceni pentru noul Guvern. Delegația USR discută cu Nicușor Dan, după PSD, AUR și PNL
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
1 iunie vine cu modificări la plata concediilor medicale! Categoriile care vor fi plătite și în prima zi
Wowbiz.ro
1 iunie vine cu modificări la plata concediilor medicale! Categoriile care vor fi plătite și în prima zi
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Cum a reușit, de fapt, să supraviețuiască Alexandru două nopți în pădure. Tatăl micuțului dezvăluie detalii cutremurătoare
Wowbiz.ro
Cum a reușit, de fapt, să supraviețuiască Alexandru două nopți în pădure. Tatăl micuțului dezvăluie detalii cutremurătoare
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Mediafax.ro
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
O adolescentă de 15 ani și-a pierdut viața după ce a căzut de pe terasa unui bloc aflat în reabilitare, în Sectorul 2 al Capitalei
KanalD.ro
O adolescentă de 15 ani și-a pierdut viața după ce a căzut de pe terasa unui bloc aflat în reabilitare, în Sectorul 2 al Capitalei

Politic

Prima reacție din PSD despre varianta Delia Velculescu (FMI) premier. Ce a cerut Lia Olguța Vasilescu
Politică 15:30
Prima reacție din PSD despre varianta Delia Velculescu (FMI) premier. Ce a cerut Lia Olguța Vasilescu
De ce ar susține PSD numirea Deliei Velculescu în funcția de premier tehnocrat. Inteligența artificială: „Paravanul perfect”
Politică 14:43
De ce ar susține PSD numirea Deliei Velculescu în funcția de premier tehnocrat. Inteligența artificială: „Paravanul perfect”
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
”Un milion de dolari pentru Nadia Comăneci!” Cât de aproape a fost Ion Țiriac să obțină o avere de pe urma marii campioane
Fanatik.ro
”Un milion de dolari pentru Nadia Comăneci!” Cât de aproape a fost Ion Țiriac să obțină o avere de pe urma marii campioane
Băutura, mai periculoasă decât se credea: zeci de boli nu ar exista fără consumul de alcool. Cum își poate reveni organismul
Spotmedia.ro
Băutura, mai periculoasă decât se credea: zeci de boli nu ar exista fără consumul de alcool. Cum își poate reveni organismul