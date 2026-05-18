Potrivit postării pe care Theo Rose a făcut-o în mediul online, Tudor Stănică a fost un pompier care a mers la toate concertele artistei și care a tratat-o de când era foarte mică precum ar fi fost propria lui fată.

„Zilele trecute, Tudor a plecat. Nu-mi era unchi de sânge, dar așa ne-am avut toată viața. Râdeam mereu împreună că el era, de fapt, soțul surorii mătușii care e soția fratelui mamei mele. Tudor a fost salvator ISU și un munte de bărbat, iubitor de rock și de mine în același timp, ceea ce am considerat mereu o adevărată performanță în materie de toleranță. Și de asta mai râdeam uneori.

A venit la toate concertele mele mari și a urmărit Vocea României ca cel mai mare fan. Ba chiar îmi trimitea sugestii de piese pentru concurenți. S-a mândrit cu mine de când eram mică, de parcă aș fi fost a lui, și n-a lipsit de la niciunul dintre momentele importante din viața mea.

Am vrut să-l onorez povestindu-vă despre el, pentru că este unul dintre foarte puținii oameni apropiați cu care nu am nicio amintire neplăcută. Dumnezeu să-l ierte pe Tudor și să mai lase pe Pământ oameni ca el! Mulțumesc că ați citit”, a scris Theo Rose pe rețelele de socializare.

Despre moarte lui Tudor Stănică au scris și cei de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov, care au dezvăluit că bărbatul a murit din cauza unor probleme de sănătate.

„Am primit cu profundă tristețe vestea trecerii la cele veșnice a colegului nostru, plutonier adjutant şef (r) Stănică Tudor, militar care și-a dedicat viața profesiei de pompier și misiunii de salvare a semenilor.

Încadrat în arma pompieri la data de 13 septembrie 1995, acesta a servit cu devotament, responsabilitate și onoare timp de aproape trei decenii, ocupând de-a lungul carierei mai multe funcții operative, printre care și cea de șef gardă de intervenție în cadrul Detașamentului de Pompieri Otopeni. La data de 15 iulie 2023 a trecut în rezervă, după o carieră construită sub semnul datoriei și al sacrificiului.

În urma unor probleme medicale, acesta s-a stins din viață, lăsând în urmă durere și regret. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să îl odihnească în pace”, a fost mesajul transmis de ISU.

