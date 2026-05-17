Despre pantaloni de-a lungul anilor

Pantalonii, în general, au fost multă vreme considerați exclusiv o piesă masculină. Pentru secole întregi, în Europa și în mare parte din lumea occidentală, femeile purtau aproape exclusiv rochii și fuste, iar apariția unei femei în pantaloni era percepută ca un gest provocator sau chiar scandalos.

Primele încercări de a introduce pantalonii în garderoba feminină au apărut în secolul al XIX-lea, odată cu mișcările pentru drepturile femeilor. Una dintre figurile timpurii asociate cu această schimbare a fost Amelia Bloomer, care a susținut o variantă de îmbrăcăminte practică pentru femei, cu pantaloni largi purtați sub o fustă scurtată. Totuși, acea variantă a fost controversată, criticată și respinsă de conservatori.

Schimbarea reală a venit în prima jumătate a secolului XX. În timpul Primul Război Mondial și apoi al Al Doilea Război Mondial, multe femei au intrat în fabrici și au preluat munci considerate anterior masculine, iar pantalonii au devenit o necesitate practică.

Coco Chanel și Katharine Hepburn și pantalonii largi

În același timp, câteva figuri emblematice din modă și cinema au făcut pantalonii acceptabili și chiar eleganți. Printre cele mai importante s-a aflat Coco Chanel, care a promovat siluete lejere și a popularizat pantalonii largi inspirați de uniformele marinărești și de așa-numitele ”beach pajamas”, în anii 1920.

Un alt nume important este Katharine Hepburn. În anii 1930 și 1940, ea a promovat intens ținutele cu pantalonii largi, purtați cu talie înaltă și croială fluidă. Imaginea ei în pantaloni masculini, relaxați, cu pense și cămașă simplă, a rămas una dintre cele mai influente din istoria modei. Hepburn a contribuit enorm la ideea că o femeie poate arăta sofisticat și puternică, fără a purta neapărat o rochie.

În deceniile următoare, pantalonii pentru femei au evoluat constant și au luat foarte multe forme. În anii 1960 și 1970 au explodat modelele evazate, pantaloni palazzo, pantaloni clopot, culottes, croieli foarte largi inspirate din moda boemă și din mișcările culturale ale vremii.

Palazzo-ul este, de fapt, una dintre formele cele mai apropiate de ceea ce numim azi ”wide leg”. Era o piesă care transmitea libertate și nonconformism.

Pantalonii în ultimele decenii

Apoi, moda a început să se schimbe accelerat. În anii 1990 și începutul anilor 2000, s-au purtat atât croieli largi, mai ales în denim și stil streetwear, cât și modele bootcut sau flare.

Însă marele viraj a venit în jurul anilor 2008-2010, când pantalonii foarte mulați au devenit dominantul absolut al modei și când putem să vorbim despre era jeanșilor skinny.

Timp de mai bine de un deceniu, pantalonii skinny au fost aproape standardul. Blugii foarte strâmți, leggings, jeggings și croielile slim au dominat atât moda casual, cât și pe cea urbană. Mulți ani, pantalonii skinny au fost percepuți ca modelul normal, iar pantalonii largi păreau retro și chiar demodați.

Dar moda funcționează adesea ciclic, așa că în următorii ani, mai ales după 2020, pantalonii largi au revenit puternic în trenduri, mai întâi în zona de streetwear, apoi în fashion mainstream, apoi în aproape toate categoriile.

Cum să porți pantalonii largi -combinații reușite în funcție de siluetă

Cum să porți pantalonii largi -combinații reușite în funcție de siluetă – Fot Shutterstock

Pantalonii largi, wide leg, au calitatea că schimbă felul în care corpul este perceput. Pentru că piciorul este alungit de linia fluidă a materialului, silueta capătă adesea un aer mai vertical, mai suplu, mai armonios. Totuși, această fluiditate cere și un echilibru. Când partea de jos este amplă, restul ținutei poate fi nevoie să creeze o contrapondere.

Cea mai simplă regulă este că dacă pantalonul oferă volum, partea superioară poate să fie mai simplă. Un top simplu, o cămașă introdusă lejer în talie, un tricou alb curat sau un pulover mai scurt pot transforma complet aspectul.

Atunci când totul este supradimensionat, și sus, și jos, există riscul ca ținuta să piardă forma. Dar când un element este fluid și celălalt bine definit, apare o formă de eleganță aparent fără efort.

Pantalonii largi pentru silueta minionă

Pentru o siluetă minionă, pantalonii largi pot părea intimidanti la prima vedere, însă în realitate pot fi printre cele mai avantajoase alegeri.

Important este ca talia să fie bine marcată, preferabil înaltă, iar lungimea să atingă aproape solul fără să se adune excesiv.

O pereche de wide leg cu talie înaltă și pantofi cu puțin toc sau chiar sneakers cu talpă mai groasă pot crea iluzia unor picioare foarte lungi. În acest caz, topurile scurte sau cele băgate în pantaloni sunt aliați excelenți.

Pantalonii largi pentru siluete înalte

Pantalonii largi pentru siluete înalte – Foto Shutterstock

Pentru siluetele înalte, pantalonii largi par adesea creați special. Materialul are spațiu să curgă, iar lungimea naturală a corpului susține această estetică.

Aici se poate merge și spre volume mai ample de tip palazzo foarte fluid, denim baggy, costume masculine reinterpretate. O persoană înaltă poate purta cu ușurință un wide leg cu sacou supradimensionat și un top simplu, obținând un aer sofisticat.

Pantalonii largi pentru silueta clepsidră

Pentru silueta clepsidră, pantalonii largi pot accentua foarte frumos echilibrul natural al corpului. Deoarece există deja o diferență vizibilă între talie și șolduri, croiala fluidă cade elegant dacă talia este bine definită.

O bluză fină, un body simplu sau o cămașă legată în talie pot pune în valoare această armonie. Wide leg-ul nu ascunde formele, așa cum se crede uneori, ci mai degrabă le sugerează, fără a le contura într-un mod evident.

Pantalonii largi pentru silueta tip pară

Pentru silueta tip pară, unde șoldurile sunt mai pronunțate, pantalonii largi sunt adesea surprinzător de flatanți. Deoarece materialul cade drept din zona șoldului în jos, el creează continuitate și fluiditate.

În loc să sublinieze diferența dintre coapse și gambe, pantalonii wide leg estompează și alungesc. O combinație foarte reușită este cu o cămașă structurată sau un top cu umeri ușor accentuați, pentru a aduce echilibru între partea superioară și cea inferioară a corpului. Astfel, ținuta capătă simetrie.

Pantalonii largi pentru silueta atletică

Pentru silueta atletică, unde talia este mai puțin definită, pantalonii largi pot aduce un plus de feminitate și dinamism. Croiala lor creează mișcare și volum, iar dacă sunt purtați cu o curea sau cu un top petrecut, talia poate fi subtil sugerată.

În acest caz, ținutele monocrome funcționează foarte bine, un pantalon larg crem cu o bluză în aceeași familie de tonuri, sau negru integral, oferă un efect foarte chic și modern.

Cum porți pantaloni largi în combinațiile de zi cu zi – Foto Shutterstock

Cum porți pantaloni largi în combinațiile de zi cu zi

În combinațiile de zi cu zi, pantalonii largi pot fi incredibil de adaptabili. Cu un tricou simplu și adidași, se obține o ținută casual urban.

Cu o cămașă albă și mocasini, capătă aer ceva mai rafinat. Cu un top satinat și sandale fine, devine perfect pentru seară. Cu un pulover gros, ușor băgat în față, și botine, intră natural în garderoba de toamnă. De fapt, aceeași pereche de pantaloni poate traversa aproape toate stilurile, schimbându-se doar prin accesorii.

Un detaliu adesea ignorat este încălțămintea. La pantalonii largi, aceasta poate modifica impresia finală. Pantofii cu toc alungesc și accentuează eleganța. Sneakersii oferă un contrast modern, relaxat. Loaferii sau mocasinii dau o notă ceva mai intelectuală, iar sandalele minimaliste lasă pantalonul să fie vedeta. Important este ca tivul să aibă relația potrivită cu pantoful, să cadă firesc, fără să taie vizual piciorul într-un loc nefavorabil.

S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
