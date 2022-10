Tabloul s-a vândut cu 27,8 milioane de euro la finalul licitației de la Londra.

Opera a fost realizată de pictorul britanic la începutul carierei sale, între celebrele sale picturi cu piscine californiene şi „naturalismul” lucrărilor ulterioare.

La momentul la care a pictat tabloul, Hockney, acum în vârstă de 85 de ani, trăia cele mai frumoase momente ale relaţiei sale cu Peter Schlesinger şi, prin urmare, se afla într-o perioadă de „fericire personală şi triumf profesional”, potrivit casei de licitaţie.

Tabloul a fost expus pentru prima dată în 1970, la Londra, nefiind apoi prezentat publicului timp de mai bine de trei decenii.

Opera face parte dintr-un grup de patru picturi realizate de Hockney plecând de la fotografiile pe care le-a făcut în timpul călătoriei sale prin Europa, în 1968, alături de Schlesinger.

În 2018, tabloul său „Portrait of an Artist (Pool with two figures)” s-a vândut cu peste 90 de milioane de dolari la New York, un record la acea vreme pentru un artist în viaţă.

